David Beckham prend le volant pour Maserati

Maserati annonce l’arrivée d’un nouvel ambassadeur mondial, David Beckham. Icône du sport et de la mode, philanthrope et homme d’affaires, David Beckham est le partenaire idéal pour accompagner Maserati dans sa nouvelle Ère, brisant les frontières et propulsant la marque à l’avant-garde de l’automobile de luxe du 21e siècle.

“C’est un moment excitant et passionnant pour moi de nouer ce partenariat avec Maserati, une marque italienne emblématique qui partage mon appétence pour ce qui se fait de mieux en matière d’innovation et de design, explique David Beckham. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec la marque, à un moment aussi important de son histoire, et poursuivre sa croissance à l’échelle mondiale.”

Le premier acte réunissant les valeurs de Maserati et de David Beckham est un film inspirant qui met en évidence l’esprit d’innovation et l’audace de ce nouvel ambassadeur, conduisant une Maserati pour le simple plaisir de vivre l’inattendu. Dans ce film, David Beckham est au volant du SUV le plus performant de la marque – le Levante Trofeo.