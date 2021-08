Créez l’ambiance avec la bande lumineuse multicolore Tapo L900

TP-Link étoffe sa gamme maison connectée Tapo avec l’arrivée de la bande lumineuse Tapo L900. Flexible, simple d’installation et de configuration, elle apportera une touche colorée personnalisable à vos ambiances d’intérieur, le tout sans avoir besoin d’un hub de connexion.

De longueur ajustable et facile à installer sur n’importe quel support via sa bande adhésive 3M, la Tapo L900 s’adapte à toutes les configurations. Ses LED, 20 % plus lumineuses que la moyenne du marché, diffusent une lumière douce jusqu’à 2 100 mcd. D’intensité et de couleurs réglables, parmi un spectre de 16 millions de teintes, cette nouvelle bande lumineuse Tapo vous permet de créer une ambiance sur mesure pour toutes vos pièces.



Une fois positionnée, la Tapo L900 sera reconnue sur votre réseau WiFi directement, sans faire appel à un autre équipement tiers. L’application dédiée vous permet ensuite de configurer couleurs et intensités avant de sauvegarder vos ambiances préférées. Vous pouvez alors passer de l’une à l’autre d’un simple clic ou même planifier leur fonctionnement suivant vos habitudes quotidiennes.

Combiné avec les détecteurs de la gamme Tapo, vous pouvez configurer l’allumage automatique d’une bande lumineuse lors d’un passage ou d’une ouverture. Une solution idéale pour une tête ou un dessous de lit diffusant une lumière douce lorsque vous vous levez. Entièrement compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri, passez d’une ambiance à l’autre d’un simple mot-clé ou intégrer la Tapo L900 à vos routines existantes.

Pour des effets encore plus personnalisés, les futures bandes lumineuses Tapo L920 et Tapo L930, prochainement disponibles, offrent jusqu’à 16 zones de couleurs le long d’une même bande. Que vous choisissiez un gradient uniforme ou des couleurs contrastées, vous aurez toutes les options dont vous avez besoin pour créer le décor lumineux de votre choix. Idéales pour habiller une salle Gaming, une chambre d’enfant ou une étagère, les bandes lumineuses Tapo multicolores sauront être un atout clé de vos atmosphères intérieures.

La bande lumineuse Tapo L900 sera disponible courant septembre en 2 longueurs de 5m et 10m aux prix publics conseillés de 34,90 € et 49,90 €. Les bandes Tapo L920 et L930 seront disponibles ultérieurement.