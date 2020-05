Coronavirus – la production de l’iPhone 12 retardée ?

Rebelote. En 2017, c’est l’iPhone X qui avait pris du retard. Cette fois, du fait du coronavirus, c’es la sortie de l’iPhone 12 qui pourrait être décalée de quelques semaines. Du fait de la pandémie, la production de masse de la nouvelle star d’Apple a pris un bon mois de retard. C’est du moins ce qu’affirme le Wall Street Journal, toujours bien informé sur le sujet.

Selon Joanna Stern, du quotidien américain, Apple lance la production avant l’été pour vendre ses smartphones en septembre. Cette fois, le géant de Cupertino réduit de 20 % la fabrication au second semestre de l’année 2020. Il faut dire que Foxconn, qui les produit, a du fermer ses usines et stopper les embauches à Zhengzhou. L’épidémie de coronavirus n’a en tout cas pas encore décidé Apple à rapatrier la production de ses smartphones hors de Chine…



Cet iPhone 12 compatible 5G devrait, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, proposer un design très proche de l’iPhone 4. L’artiste Ben Geskin a travaillé à mettre en images ce concept. On parle de deux tailles d’écran, 5,4 et 6,1 pouces, et même un modèle 6,7 pouces. Tous devraient proposer un cadre acier et trois capteurs photos et un Lidar au dos. L’iPhone 12 embarquerait un capteur principal 64 Mégapixels.