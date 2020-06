Comment préserver la beauté de ses cheveux cet été ?

Dyson vous dévoile ses conseils et les bons gestes à adopter pour protéger vos cheveux et en prendre soin jusqu’à la rentrée.

« Les recherches dans nos laboratoires nous ont permis de comprendre les frustrations liées au coiffage. Nous avons compris que le résultat de la coiffure est essentiel, mais surtout que les utilisateurs ont des exigences liées à la santé capillaire. », explique James Dyson.

Les cheveux abîmés résultent de la détérioration de trois éléments clés présents dans chaque cheveu : la cuticule, le cortex et la kératine. Chacun joue un rôle essentiel dans la santé de vos cheveux. Si l’un de ces trois éléments est abîmé, les deux autres s’abîmeront en même temps.

Les ingénieurs Dyson ont mené de multiples expériences sur 3 456km de cheveux raides, ondulés, bouclés et crépus pour comprendre et identifier les agressions auxquelles sont exposés les cheveux durant l’été.

La chaleur extrême : L’utilisation d’une chaleur excessive supérieure à 150°C pour se coiffer peut endommager le cortex du cheveu. Lorsque celui-ci est abîmé, les cheveux deviennent fragiles, ternes et cassants.

Les traitements chimiques : Les permanentes ou décolorations s’attaquent aux liaisons dans le cortex et la cuticule du cheveu. Même si ces traitements s’avèrent être efficaces, ils abîment les cheveux de manière permanente et les rendent rêches.

Le soleil et ses rayons UV chauds : L’été nous amène à vouloir s’exposer au soleil, mais une surexposition est susceptible d’endommager la kératine de vos cheveux et les fragiliser. La lumière du soleil peut également ternir l’éclat de votre couleur de cheveux en détruisant les pigments naturels de mélanine.

Le contact de la mer et la piscine : Le chlore abîme la couche extérieure soyeuse de vos cheveux, c’est pour cette raison que vos cheveux deviennent secs et frisottent après quelques brasses dans la piscine. La mer également dépose une couche de sel sur vos cheveux, ce qui augmente le frottement des cheveux et les casses.

Préserver la beauté de vos cheveux cet été

1. Profiter du soleil avec modération. Nous aimons tous le soleil, mais personne n’aime les frisottis, les cheveux cassants et la décoloration. C’est ce qui arrive lorsque la cuticule est abîmée. Profitez du soleil, mais privilégiez les coins d’ombre.

2. Utiliser des produits de finition pour combattre les frisottis. Pour éviter que l’air humide de l’été n’abîme votre coiffure et vous frise, utilisez une huile capillaire légère pour lisser vos cuticules ou fixez vos cheveux avec de la laque.

3. Appliquer une protection solaire sur vos cheveux. Une protection solaire spécialement conçue pour les cheveux peut aider à empêcher les rayons UV nocifs de dégrader l’intensité de votre couleur

4. Laver ses cheveux. Utiliser un shampoing doux pour éviter les dommages chimiques ou les frottements abrasifs et éliminer l’excès de sel, de sable ou de chlore de vos cheveux.