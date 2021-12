Circular va présenter sa bague intelligente au CES Unveiled 2022

La start-up Circular sera l’une des représentantes de la French Tech au CES Unveiled 2022. Son innovation ? Une bague intelligente qui optimise la santé et le bien-être des utilisateurs.

Organisée en amont du CES (Consumer Electronic Show) du 5 au 8 janvier à Las Vegas, la série d’événements CES Unveiled rassemble des acteurs clés de l’industrie technologique, y compris des entreprises innovantes de toutes tailles, des médias influents, des managers et des influenceurs de premier plan.

L’idée de la bague intelligente Circular est née en 2016. L’expertise pluridisciplinaire de l’équipe, composée d’experts du hardware et de l’industrialisation, d’ingénieurs algorithmiques et data scientists chevronnés, a permis de concrétiser le concept et de développer un wearable à la fois simple d’utilisation et performant. « De nombreux wearables que nous voyons sont trop volumineux, trop gadgets, manquent de personnalisation et présentent aux utilisateurs des données brutes sans leur expliquer comment les utiliser. Utilisateurs nous-même, nous voulions un appareil qui serait non seulement plus personnel, mais qui utiliserait également les données pour formuler des recommandations pour un mode de vie globalement plus sain. » explique Amaury Kosman, CEO de Circular.

Peu d’entreprises innovantes ont tenté le pari de la bague intelligente santé pour des raisons de complexité technique et de production. Des obstacles majeurs qui en font un marché de niche. Circular est une bague intelligente dotée de biocapteurs, connectée à une appli, qui synthétise et analyse les signaux du corps. Elle permet entre autres de mesurer l’oxygénation du sang, de détecter d’éventuels problèmes de santé comme l’apnée du sommeil, ou encore d’améliorer ses performances physiques au moyen de données personnalisées.

Elle est légère, élégante, customisable et peut se porter 7j/7.