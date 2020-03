Choisissez le dessin de la SM 2020

Quelques jours après les révélations de DS 9 et DS AERO SPORT LOUNGE, l’équipe dirigée par Thierry Metroz se lance un nouveau défi : dessiner la silhouette de la ” SM 2020 “.

Symbole de la grande carrosserie française et porteuse d’histoires depuis un demi-siècle, la SM reste un fleuron de notre industrie automobile et du savoir-faire qui caractérise aujourd’hui le travail de DS Automobiles. Comme la DS de 1955, la SM influence les créations de DS Automobiles.

Animé par l’envie de partager cette expérience avec les fans de la SM et de DS Automobiles, DS DESIGN STUDIO PARIS présente six propositions à partir du 10 mars, cinquante ans jour pour jour après la révélation de la SM dans l’enceinte de l’Hôtel du Président Wilson à Genève. Dès aujourd’hui, les projets de DS DESIGN STUDIO PARIS sont soumis à des votes sous forme de duels via des publications sur les comptes Facebook, Twitter et les stories Instagram de DS Automobiles.

Les dessins vainqueurs de chaque duel participeront à une seconde phase durant laquelle les partages sur les réseaux sociaux seront déterminants. Les internautes auront alors la possibilité de gagner la lithographie désignée et signée par son créateur.

Chacun est également invité à partager ses propres créations sur les réseaux sociaux en mentionnant @DS_Official et #SM2020.

Les rendez-vous :

– Mardi 10 mars 14h00

– Jeudi 12 mars 12h00

– Samedi 14 mars 12h00

– Phase finale à partir du lundi 16 mars…