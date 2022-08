Chanel et Angèle, dans les coulisses du Nonante-Cinq Tour

En avril dernier, la Maison CHANEL dévoilait sa collaboration avec l’auteure-compositrice-interprète et musicienne belge Angèle, ambassadrice de la Maison depuis février 2020, pour son « Nonante-Cinq Tour », du nom de son second album sorti en décembre 2021.

À l’occasion de cette tournée, Virginie Viard a spécialement créé en collaboration avec Angèle l’intégralité de ses costumes de scène, dont certains sont inspirés de la collection Prêt-à-Porter Printemps-Été 1995 de CHANEL. Ce vestiaire inédit comprend une douzaine de looks sur mesure, dans des déclinaisons de couleurs et de matières, alliant tweed et sequins, ainsi que des accessoires tels que des bottes et des lunettes de soleil. CHANEL présente aujourd’hui un film d’une durée de dix minutes réalisé par Loïc Prigent, retraçant les étapes de création des tenues de scène d’Angèle.

Pendant plusieurs mois, le réalisateur l’a filmée durant ses premiers échanges avec Virginie Viard et le Studio de création, lors de la préparation de sa tournée, en coulisses de son premier concert à Reims et de sa performance au festival parisien We Love Green. « C’était une vraie collaboration, qui en a fait une expérience humaine et une aventure incroyable, confie Angèle. C’est d’ailleurs ce lien et les discussions autour de nos envies communes qui ont rendu possible la création de ces costumes pour ma tournée. Porter sur scène des modèles uniques, imaginés avec CHANEL sur des inspirations années 90 qui me parlent tant… Je n’aurais pas pu imaginer mieux. »