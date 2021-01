CES 2021 – Belkin entre Soundform et Boost Charge

Belkin vient de dévoiler ses deux dernières innovations, intégrant en de nouvelles fonctionnalités comme la localisation des appareils via la fonction Réseau Localiser d’Apple et élargissant sa gamme de produits compatibles avec MagSafe.

Les écouteurs sans fil Soundform Freedom (129,99 €) offrent une expérience audio améliorée grâce à des conducteurs audio personnalisés, une durée de lecture de 8 heures non-stop, la reduction du bruit ambiant et la recharge sans fil Qi avec 20 heures de charge supplémentaires. Ces nouveaux écouteurs sans fil Freedom sont également dotés de capacités de recherche via la fonction Réseau Localiser d’Apple, un réseau de recherche avancé, alimenté par la production participative et intégrant une confidentialité sans compromis, qui permettra aux clients d’utiliser l’application Find My pour localiser les écouteurs en cas de perte ou de vol.

La station de recharge 2-en-1 Boost Charge Pro (99,99 €) avec MagSafe simplifie votre expérience de recharge. Grâce aux puissants aimants compatibles MagSafe, il vous suffit de placer votre iPhone 12 sur le support pour obtenir une connexion sécurisée et parfaitement alignée en mode portrait ou paysage. Le socle de recharge offre à votre iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max jusqu’à 15 W de puissance, et comprend un support spécialement conçu pour vos AirPods Pro et AirPods avec boîtier de recharge sans fil (2e génération). La station de recharge a été conçue avec des finitions de qualité supérieure pour une esthétique audacieuse et moderne permettant ainsi de mettre en valeur n’importe quel espace, du bureau au salon.