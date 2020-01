CES 2020 : Samsung annonce le Galaxy S10 Lite et le Note 10 Lite à prix sage

À peine trois jours passés en 2020, et Samsung lève déjà le voile sur ses premiers smartphones.

Comme vous vous en doutez, le Galaxy S10 Lite (photo) et le Note 10 Lite sont des versions plus abordables des produits phares avec lesquels ils partagent leur nom. Ils vous proposent un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces (Super AMOLED Plus sur le S10 Lite) avec une résolution de 2400×1080. Les deux ont une caméra frontale 32 MP à perforation centrale, 6 Go ou 8 Go de RAM et une batterie de 4500 mAh. Il existe cependant des différences importantes côté caméras. Alors que les deux embarquent trois objectifs, le S10 Lite utilise une caméra macro 5 MP, un objectif grand angle 48 MP avec Super Steady OIS et un ultra-large 12 MP, le Note 10 Lite optant plutôt pour un ultra-large 12 MP, un 12 MP grand angle et un téléobjectif 12MP. Le S10 Lite dispose d’un processeur Snapdragon 855, le Note 10 Lite un Exynos 8895. Vous pouvez également profiter de la connectivité S Pen. Le prix est attendu pour dans quelques jours.