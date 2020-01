CES 2020 : Les TicPods 2 Pro de Mobvoi surpassent les AirPods Pro

Clairement, les TicPods Free de Mobvoi constituaient une véritable alternative aux AirPods pour la foule iOS et Android, et pas seulement parce qu’ils ressemblaient étrangement aux bourgeons d’Apple. Maintenant, les AirPods sont devenus «Pro», tout comme les derniers TicPods. Côté design, les TicPods 2 Pro ont changé de manière significative. Les embouts en silicone du modèle précédent ont disparu, Mobvoi insistant sur le fait que les haut-parleurs sont désormais dirigés plus directement dans votre oreille pour un meilleur son. Les ajouts majeurs, ici, sont des fonctionnalités basées sur l’IA, qui vous permettent de contrôler votre musique et d’accepter les appels avec votre voix – aucun mot de réveil requis – et en secouant ou en hochant la tête. Les TicPods 2 Pro proposent également une annulation de bruit à double micro qui est active lors d’un appel téléphonique. Si vous êtes heureux de vivre sans les astuces magiques de l’IA, Mobvoi lance également les TicPods 2, qui conservent les commandes tactiles, la détection intra-auriculaire, avec une classification IPX4 de la poussière et de l’étanchéité. Vous obtenez également un peu plus de jus du modèle moins cher, jusqu’à 23 heures avec l’étui de chargement. Les deux modèles prennent également en charge aptX, et les deux sont disponibles en pré-commande dès aujourd’hui.