Cazcabel, la tequila mexicaine issue d’une micro-distillerie indépendante

La marque de téquila Cazcabel arrive en France. Forte de son histoire et de son savoir-faire elle vient nous faire voyager et nous faire découvrir ce spiritueux de plus de 500 ans d’âge tout droit venu du pays aztèque…

Quoi de plus agréable et dépaysant que de s ’installer dans une pittoresque «cantina» et déguster la boisson nationale mexicaine ? Obtenue par fermentation de la sève de l’ agave, la tequila est un peu au Mexique ce que le whisky est à l’Ecosse ou le pastis à Marseille. Utilisée également dans de nombreux cocktails (dont la fameuse Margarita),cette eau de vie est principalement produite dans l’Etat de Jalisco. La tequila Cazcabel est élaborée dans une micro-distillerie indépendante de la ville d’Arandas, située dans les hautes terres des montagnes Jalisco au Mexique. La durabilité des plantes d’agave est la principale priorité de Cazcabel afin que les recettes du légendaire Don Cazcabel puissent perdurer pendant des générations et plante chaque année de nouveaux agaves.



Cazcabel n’utilise que de l’agave weber bleu d’origine locale dans sa tequila qui pousse pendant environ 7 ans avant la récolte.

Une fois récoltées, Cazcabel utilise des autoclaves pour cuire les piñas à la vapeur et commencer à convertir les glucides et les amidons en sucres fermentescibles. Les autoclaves présentent de nombreux avantages, notamment la possibilité de réguler les températures, ce qui permet une chauffe uniforme et une tequila totalement pure.

Après avoir fermenté dans des cuves en acier pendant 10 jours, Cazcabel est distillée à l’aide d’une combinaison d’alambics en cuivre et en acier, puis filtrée à froid pour éliminer toute impureté. La combinaison de ces processus donne à la tequila Cazcabel sa saveur ronde et étonnamment douce et équilibrée.