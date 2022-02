CASETiFY a annoncé sa troisième collection avec Billionaire Boys Club

CASETiFY présente sa troisième collection dans le cadre de son partenariat avec la marque de streetwear Billionaire Boys Club/ICECREAM. Les deux marques s’associent de nouveaux pour célébrer la nouvelle année en revisitant des imprimés classiques de BBC/ICE CREAM.

Fondé par Pharrell Williams & Nigo en 2003, BBC ICECREAM est rapidement devenu un des labels les plus connus du streetwear, notamment pour sa fusion entre le streetwear et le luxe. Maintenant, les nombreux fans de BBC/ICE CREAM pourront représenter la marque sur leurs accessoires favoris — avec des design reconnus comme le ICECREAM Running Dog, l’iconique BBC Space Camo, et une édition spéciale du ICECREAM Money Rolls pour célébrer les 10 ans de CASETiFY.

Les different imprimés de la collection se retrouvent ainsi sur les coques Impact et Ultra Impact Cases, fabriquées à partir de 65% de matérieux recyclés, offrant une protection à des chutes de plus de 3 mètres. Les coques sont également recouvertes de l’anti-microbe, DEFENSiFY, éliminant 99% des bactéries. La collection comprend également des bracelet d’Apple Watch, des coques pour MacBook, et des portefeuilles MagSafe. À partir de 40€.

