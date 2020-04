Capcom annonce la sortie officielle de Resident Evil 3

Les fans de la référence du survival/horror peuvent désormais tenter une percée salvatrice mais dangereuse dans les rues de Racoon City, avec la réinvention du troisième épisode de la saga. Resident Evil 3, qui inclut le titre multijoueurs asymétrique Resident Evil Resistance, est disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC (Steam).

Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, annonce aujourd’hui que leclassique du survival/horror, Resident Evil 3 est désormais disponible dans le monde entier. Ce dernier opus de la franchise Resident Evil, vendue à 95 millions d’exemplaires, clôt de façon spectaculaire la saga de Raccoon City, à travers les aventures de l’une des héroïnes les plus emblématiques du jeu vidéo, Jill Valentine. Raccoon City et sa population désemparée prennent vie avec un réalisme saisissant grâce à une réalisation complètement modernisée basée sur le moteur graphique propriétaire RE Engine, précédemment utilisé pour des titres plébiscités tels que Resident Evil 2, Resident Evil 7 : Biohazard et Devil May Cry 5. Resident Evil 3 intègre le jeu multijoueur en ligne asymétrique 4 contre 1 Resident Evil Resistance.



Le récit palpitant de Resident Evil 3 donne suite et fin aux événements relatés dans Resident Evil 2, acclamé en 2019. Dans le rôle de Jill Valentine, membre du S.T.A.R.S., les joueurs tenteront désespérément de s’évader d’une ville envahie par des zombies et d’autres créatures encore bien plus intraitables. Le Némésis, une arme biologique apparemment inarrêtable et brutalement intelligente, barrera constamment sa route dans desséquences pleines de tension. Jill n’est heureusement pas seule dans son malheur et pourra en particulier compter sur Carlos Oliveira, membre de l’Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.), en mission pour évacuer les civils encore épargnés.

Complément parfait de la campagne solo, RESIDENT EVIL 3 comprend aussi Resident Evil Resistance, un titre multijoueur asymétrique 4 contre 1. Un groupe de quatre Survivants doit y œuvrer stratégiquement pouréchapper aux expériences diaboliques menées par un vicieux Maître de jeu dénommé Le Mastermind avant la fin du temps imparti. Chacun des Survivants sélectionnables devra compter sur les armes disponibles et ses capacités spéciales pour se tirer de ce piège mortel. A l’abri de son centre de commande et aidé de sescaméras de surveillance, le Mastermind déploie des créatures, pose des pièges et manipule l’environnement pour submerger les Survivants. Des antagonistes célèbres de la saga Resident Evil, tels que Alex Wesker, Annette Birkin et Ozwell E. Spencer, feront office de Masterminds pour le plus grand déplaisir des Survivants. A certaines occasions, les Masterminds, pourront contrôler certaines armes biologiques légendaires comme le menaçant Tyran et G-Birkin.

A l’occasion d’une première mise à jour de contenu, Jill Valentine rejoindra le 17 avril prochain le casting des Survivants de Resident Evil Resistance. De plus amples informations sur le contenu de Resident Evil Resistance seront communiquées prochainement.

https://www.residentevil.com