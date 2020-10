Cabasse présente The Pearl Sub

Voici le premier caisson de basses actif connecté 2.1 capable d’apporter un maximum de dynamique, avec des basses profondes, un son optimisé pour chaque enceinte (technologie DEAP), une correction de salle digne d’un auditorium et du streaming haute résolution adapté à ses enceintes iO3, Riga 2 et Baltic 5.

Après deux années successives d’innovation sur le marché des enceintes connectées HiFi haute résolution : THE PEARL & THE PEARL AKOYA, Cabasse dévoile son nouveau caisson de basse connecté actif 2.1 : THE PEARL SUB : un nouvel écrin dans sa gamme Lifestyle, qui apporte à ses enceintes (iO3, Riga 2 et Baltic 5) des caractéristiques incomparables sur le marché : une dynamique phénoménale, une technologie brevetée DEAP qui optimise le signal numérique des 3 enceintes Cabasse et une touche de modernité pour connecter les enceintes à tous les services de streaming du moment (Qobuz, Deezer, Spotify, Napster, Tidal…). Une innovation disponible en décembre 2020.



Il intègre un woofer de 25 cm avec une excursion linéaire jusqu’à 30 mm, alimenté par 2000 watts crête pour un niveau de basse profond. Le rendu acoustique est spectaculaire avec une dynamique de grave exceptionnelle.Ajoutez à cela l’amplification des satellites (2×300 W), et vous obtenez une puissance de «feu» suffisante pour alimenter les enceintes iO3,Riga2 et même Baltic 5.