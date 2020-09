Bose : retour aux sources avec une barre de son plus abordable

Si vous avez du mal avec les réunions Zoom interminables de votre partenaire, le haut-parleur Bose TV pourrait être la réponse idéale à vos problèmes, sans vider votre portefeuille. Le modèle le plus petit et le moins cher de Bose à ce jour, le Bose TV Speaker constitue une mise à niveau substantielle des haut-parleurs d’origine de votre téléviseur, avec un mode dialogue dédié pour un son plus clair et un bouton de basse pour plus de punch en cas de besoin. En théorie, cela signifie que vous devriez maintenant être en mesure de comprendre réellement ce que les gens disent, plutôt que de soumettre vos oreilles à des marmonnements insensés d’Hollywood. Lorsque vous ne regardez pas de films, il fait office de haut-parleur Bluetooth, avec un caisson en option pour nourrir votre insatiable soif de basses. À 279 €, il ne fera pas sauter la banque, et ses dimensions compactes le rendent idéal pour les espaces restreints, ce qui en fait une mise à niveau solide de votre arsenal de salon.