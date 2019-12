Booba et Intox customisent le D.U.C. Whisky pour le concept store NOUS

Cette custom bottle est une édition limitée à 150 exemplaires, imaginé par Stepheen McDowell, le Brand Manager Consultant “D.U.C Whisky”, et créé par le Street Artiste français “INTOX”, en collaboration avec le concept store “NOUS PARIS”. Chaque custom bottle est réalisé à la main par “INTOX” en exemplaire unique et numéroté, avec certificat d’authenticité signé de l’artiste et portant le numéro de

chaque flacons de cette série très exclusive.

Le concept store “NOUS”, créé en 2017 par les anciens membres de l’équipe “Colette”, est situé rue de Cambon à Paris. Gary “INTOX” est un graffiti artiste parisien. En 1998, Il fait ses armes sur les murs et supports urbains de la capitale. Aujourd’hui artiste reconnu dans le monde, il revient du Art Basel Miami 2019 pour sublimer les flacons “D.U.C Whisky” et créer cette Limited Edition exclusive de 150 exemplaires.

“D.U.C” est un whisky français alliant créativité et tradition. Né d’une rencontre entre BOOBA et deux distillateurs qui partagent tous une passion commune pour le whisky. “D.U.C” est un symbole à lui seul : si elle est portée par la maison Daucourt, pionnière des whiskies tricolores depuis 20 ans, la marque incarne

l’ambition, l’accomplissement, l’indépendance et la liberté dans une culture mondialisée. “D.U.C” est un style de vie, une philosophie : aller au bout de soi, à la conquête de sa propre couronne. Au nez, on retrouve une douceur de fruits confits, d’abricot et de prune. Une note agréable de fleur d’oranger accompagnée d’une touche vanillée. En bouche, une approche de céréale maltée finement tourbée, un boisé subtil qui laisse place à des notes de viennoiserie et de dessert caramélisé. Délicat et gourmand en fin de bouche rappelant le cacao, l’écorce d’orange séchée et la noisette.

Disponible à la vente dès le Mercredi 18 Décembre 2019 pour 60 €. Exclusivement sur le Eshop dédié www.ducwhisky.art et au Concept Store “Nous Paris” 49 Rue Cambon – 75001 Paris.