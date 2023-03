Beolab 28, un son stéréo de qualité studio

Les Beolab 28 sont une paire d’enceintes adaptatives sans fil signées Bang & Olufsen, associant des innovations acoustiques avancées à des fonctionnalités intelligentes, pour délivrer une expérience d’écoute exceptionnelle.

La philosophie acoustique de Bang & Olufsen s’illustre à travers les Beolab 28 et leur expérience sonore puissante. L’auditeur peut physiquement ressentir les basses restituées par le subwoofer intégré, doté d’un haut-parleur de 6,5 pouces fabriqué sur mesure. Ce dernier présente une grande amplitude pour produire des basses puissantes et précises. L’Active Room Compensation, la compensation d’espace dernière génération de Bang & Olufsen, adapte la réponse des basses à la pièce, ce qui permet de placer l’enceinte à n’importe quel endroit.

L’utilisation de trois haut-parleurs large bande de 3 pouces, placés à l’avant et de chaque côté de l’enceinte, ainsi que d’un tweeter de 1 pouce à l’avant pour une qualité optimale des aigus, crée une directivité uniforme significative sur toute la gamme de fréquences. Les haut-parleurs large bande et le tweeter ont une sensibilité exceptionnellement élevée. Ils ont été développés spécifiquement pour les Beolab 28, afin d’offrir une qualité de médiums claire, même à des volumes très élevés, et une reproduction précise et dynamique des aigus.

Grâce au contrôle de la largeur du faisceau acoustique, les Beolab 28 offrent une expérience d’écoute inégalable dans toutes les situations. En mode « étroit », la musique parvient directement à l’oreille de l’auditeur, sans altération, minimisant ainsi l’interférence provoquée par la réflexion sur les murs latéraux pour une écoute optimale. En mode « large », le faisceau diffuse plutôt le son sur un large spectre de part et d’autre des enceintes, pour maintenir un équilibre tonal naturel, que l’auditeur soit assis ou qu’il s’éloigne de la zone d’écoute optimale située devant les enceintes.

Quintessence de simplicité, les Beolab 28 redéfinissent la notion d’enceinte tout-en-un. Le caisson de basses intégré, orienté vers le bas, les amplifie suffisamment pour remplir les pièces les plus grandes sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un caisson de basses externe. Ceci permet d’obtenir une expérience d’écoute optimale tout en minimisant l’encombrement, pour un aménagement d’espace plus libre.

L’installation est facile, rapide et sans câble grâce à la connectivité sans fil, pour une synchronisation des enceintes à 24 bits/48 kHz en quelques microsecondes. Le streaming musical intégré permet aux auditeurs d’écouter leur musique depuis leur téléphone, directement sur les enceintes. Ils sont libres d’écouter dans le salon ou dans toute la maison grâce à la technologie Multiroom, mais aussi à Airplay ou à Chromecast, l’application B&O et le Bluetooth. Les Beolab 28 peuvent également être couplées à un téléviseur Bang & Olufsen à l’aide de Powerlink ou Wireless Powerlink.

Les enceintes comportent une interface tactile simple, qui s’allume à l’approche de l’utilisateur grâce à des capteurs de proximité intégrés, invitant ainsi l’auditeur à interagir avec le produit. Cette interface élégante permet de mettre la musique en pause, de changer de titre et de modifier le niveau de volume. L’incorporation de quatre boutons favoris permet d’accéder facilement à sa station de radio préférée à travers la radio Bang & Olufsen intégrée ou la liste de lecture Spotify. Les utilisateurs peuvent choisir de faire fonctionner les enceintes de plusieurs façons, soit directement via l’interface utilisateur, soit à l’aide d’une télécommande Bang & Olufsen, soit via leur smartphone.

Élégantes, dotées d’une silhouette élancée, les Beolab 28 sont des enceintes polyvalentes qui peuvent être placées à tout endroit du salon, posées au sol ou fixées au mur. Elles se déclinent en différentes finitions d’aluminium : naturel, noir anthracite ou bronze ; et s’associent à des façades en tissu de haute qualité ou en bois massif, pour s’adapter à tous les décors. Les façades en tissu sont disponibles en trois tons : gris, gris mélangé et doré. Les finitions bois se déclinent en chêne clair, chêne naturel, chêne fumé et noyer.

Le design des Beolab 28 se compose d’une colonne dotée d’une courbure ronde à son extrémité inférieure, suivie d’une forme conique contenant le woofer. L’enceinte est soutenue par une ossature dissimulant les câbles et créant l’illusion qu’elle flotte dans les airs.

Connues pour leurs mouvements mécaniques, les Beolab 28 intègrent des rideaux s’ouvrant comme par magie lorsqu’elles sont allumées. Ils se déplacent lorsque le faisceau sonore est ajusté, indiquant le mode de l’enceinte : étroit ou large. Ceci est au service de la mise en scène de l’expérience d’écoute, tout en créant un rituel engageant pour l’utilisateur.

Les Beolab 28 sont créées dans la légendaire usine 5 de Bang & Olufsen, à Struer, au Danemark. Leur cylindre en aluminium anodisé est formé à l’aide d’une technique de rotation avant d’être pressé dans sa forme finale. Pour réaliser le pied conique, le composant en aluminium est soigneusement réalisé à l’aide de techniques d’expansion et de réduction qui permettent l’obtention d’une forme inhabituelle et surprenante. Les couvercles en bois sont fabriqués chez Bjerrum Nielsen, fournisseur avec lequel Bang & Olufsen travaille depuis 1949 en raison de valeurs communes et d’une priorité donnée à l’artisanat. Chaque pièce est inspectée à l’œil pour garantir la meilleure qualité possible.

L’engagement de Bang & Olufsen en faveur de la longévité s’applique également à la technologie, puisque les enceintes comprennent le module de connectivité remplaçable de Bang & Olufsen. Ce module a été doté d’une puissance de traitement et d’une technologie de connectivité suffisantes pour recevoir de nouvelles mises à jour de performance et de fonctionnalité pendant des années. Si la technologie de connectivité et de streaming devenait obsolète, le module pourrait être remplacé par les dernières mises à jour technologiques, garantissant ainsi l’avenir des enceintes pour les générations à venir.

Les Beolab 28 s’inspirent de la forme emblématique de la colonne utilisée sur les Beolab Penta, Beolab 6000 et Beolab 8000, aujourd’hui toujours entretenues par Bang & Olufsen, illustrant l’engagement de la marque en faveur d’un design intemporel et d’un son inégalé.

BEOLAB 28 (finition tissu) Prix : à partir de 12 750 €

BEOLAB 28 (finition bois) Prix : à partir de 14 250 €