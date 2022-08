BenQ Mobiuz EX240N, un moniteur de jeu rapide mais fluide

Les joueurs PC soucieux de leur budget qui ont besoin de vitesse vont aimer le dernier moniteur Mobiuz de BenQ. Le 24 pouces EX240N promet un taux de rafraîchissement de 165 Hz et des temps de réponse de 1 ms, ainsi que la propre vision de la société en matière de HDR.

Le rapport d’aspect 16: 9, l’affichage de résolution 1080p utilise un panneau VA, avec des cadres fins sur le dessus et les côtés pour se fondre dans l’arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur ce qui est à l’écran. BenQ promet une luminosité maximale de 250cd/m2 et un rapport de contraste de 3000:1, ainsi qu’une couverture de la gamme de couleurs NTSC de 72 %.

Bien qu’il ne prenne pas en charge le “vrai” HDR, le mode HDRi de BenQ est censé donner aux visuels un contraste, des détails et une amélioration des couleurs via le matériel – que vos jeux prennent en charge ou non une plage dynamique élevée réelle.AMD FreeSync Premium signifie des taux de rafraîchissement adaptatifs lorsque votre Le GPU ne peut pas tout à fait fournir un nombre constant d’images, et le maximum de 165 Hz devrait être suffisamment élevé pour les joueurs de twitch – du moins ceux qui ne sont pas inscrits dans des équipes professionnelles d’esports, de toute façon.

La connectivité est bien prise en charge à l’arrière, avec HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 et un port casque 3,5 mm. Il contient également une paire de haut-parleurs stéréo de 2,5 W. Le support est réglable en hauteur et en inclinaison.



Un joystick gère tous les paramètres OSD habituels, avec des boutons dédiés pour changer les entrées et une poignée de modes destinés à donner un avantage aux joueurs. Black eQualizer amplifie les scènes plus sombres sans surexposer les zones plus claires, Color Vibrance augmente la vivacité des scènes pour faciliter la détection des ennemis cachés, et Light Tuner peut donner l’illusion de plus de détails dans les scènes à contraste élevé.