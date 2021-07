Beach party avec le nouveau set LEGO Volkswagen T2 Camper Van

Bienvenue à la plage ! LEGO ajoute un nouveau véhicule culte à son portfolio de voitures, avec l’annonce de la dernière version de l’iconique LEGO Volkswagen T2 Camper Van.

Equipé de son toit ouvrant, il est prêt pour de nouvelles aventures estivales. Le nouveau LEGO Volkswagen T2 Camper Van est basé sur le véhicule éponyme des années 1960 et 1970, et suit le modèle précédent très apprécié, LEGO CREATOR expert Volkswagen T1 Camper Van, avec de nombreux nouveaux ajouts d’accessoires. Le nouveau set est plus grand que le précédent et se distingue par son nouveau coloris, plus remarquable, sa porte coulissante, de même que son pare-brise iconique, instantanément reconnaissable.

Le LEGO Volkswagen T2 Camper Van dispose également d’un équipement de camping complet pour le parfait road-trip, avec des placards qui s’ouvrent, un évier, un réchaud à gaz et une bouilloire. Tout est prévu pour les journées au bord de la mer ; des chaises pliantes et une planche de surf complètent le set, sans oublier la banquette pliante, l’endroit idéal pour observer les étoiles. Le volant fonctionnel complète l’ensemble.

Les vans Volkswagen sont synonymes de personnalisation. Le LEGO Volkswagen T2 Camper Van s’accompagne donc d’une planche d’autocollants aux designs retro pour s’adapter aux envies de chaque constructeur. Les amateurs auront également le choix entre des plaques d’immatriculation américaines et allemandes.

Le designer Sven Franic explique : « Le van Volkswagen est un de ces rares véhicules qui génère beaucoup d’émotions. Nous savons que ce modèle LEGO enthousiasmera ceux qui ont eu la chance d’aller camper avec un de ces vans, mais aussi ceux qui ont toujours rêvé d’en posséder un. Bien que le van Volkswagen ait déjà été proposé dans la collection voiture LEGO, ce nouveau modèle devrait réjouir encore davantage les fans de LEGO. L’intérieur méticuleusement équipé enchantera les campeurs et les aventuriers, tandis que l’extérieur très tape-à-l’œil, avec son toit ouvrant, est une merveille d’ingénierie, tout comme le modèle original. »

Ce LEGO Volkswagen T2 Camper Van sera mis en vente dès le 1er août 2021 dans les magasins LEGO et sur lego.com à 159,99 €.