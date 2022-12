AVNIER, la marque de Sébastien Strappazzon et du rappeur Orelsan, dévoile ce jour sa toute première paire de sneakers : la AV.1 .

Créée spécialement pour la scène et les métiers de l’audiovisuel, cette chaussure réunie esthétisme et technicité. Au coeur de la confection, les ateliers All Triangles, fabricant de sneakers réputé.

Conçu exclusivement par Orelsan et tout son équipe, c’est aujourd’hui l’aboutissement de plus d’un an de conception, pour développer chaque détail et rendre ainsi la AV.1 la paire workwear de prédilection. Testée tout au long du Civilisation Tour, la AV.1 est le résultat parfait de l’alliance entre la résistance du workwear et le design propre du streetwear.

Disponible en précommande à partir du vendredi 9 décembre et au prix de 165 €, cette paire de sneakers se décline en deux coloris – noir et blanc.