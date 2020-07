Avis aux fans d’Halo : Razer et 343 Industries lancent une gamme Halo Infinite

Razer a annoncé cette semaine un partenariat avec 343 Industries pour sa gamme très attendue, Halo Infinite.

Ces droits de licence permettent à Razer de développer plusieurs produits agréés, y compris des périphériques de jeu pour Xbox et PC. “Razer est le partenaire idéal pour nous aider à produire l’équipement haut de gamme que nos joueurs de Halo recherchent. L’équipe Halo Consumer Products s’efforce de faire vivre l’univers Halo pour le confier à notre communauté”, explique Kiki Wolfkill, responsable de Halo Transmedia chez 343 Industries. “Nous sommes très heureux de nous associer à Razer pour créer cette gamme de périphériques de haute qualité qui incarne la licence Halo tout en offrant les performances attendues par nos fans sur plusieurs plateformes”.

Halo Infinite, le premier titre du lancement de la Xbox Series X lancé pendant les vacances, a été annoncé pour la première fois pendant l’E3 2018 et sera le prochain épisode de la saga historique Master Chief.

“Halo Infinite est l’un des jeux les plus attendus cette année, avec une importante communauté qui désire du matériel personnalisé”, déclare Bob Ohlweiler, SVP et General Manager de Razer USA. “Halo a une histoire de marque riche et puissante, et Razer est honoré de travailler avec 343 Industries ainsi que Xbox pour appuyer son lancement et sa communauté de fans”.

Ce partenariat permettra à Razer de poursuivre sa série de produits innovants pour Xbox. La marque avait déjà développé des produits Xbox inédits dans le secteur, notamment le Nari Ultimate pour la Xbox One, le premier casque sans fil compatible avec la Xbox et doté d’un retour de signal HyperSense. Razer avait aussi développé le Razer Turret pour la Xbox One, le premier clavier et la première souris sans fil de la console. Ces produits, ainsi que la gamme de manettes Wolverine de Razer, qui a été récompensée, seront tous compatibles avec la prochaine console de jeu vidéo Xbox Series X de Microsoft. De plus, Razer développe une nouvelle gamme de produits Xbox qui sera lancée plus tard cette année.

Plus de détails sur les produits Halo Infinite de Razer et les nouveaux périphériques Xbox seront publiés dans les prochains mois, pour une sorrtie au dernier trimestre 2020.