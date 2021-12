Audio-Technica met les écouteurs au carré

Audio-Technica a dévoilé une paire d’écouteurs True Wireless, au design carré et disponibles en six couleurs.

En plus du noir et blanc traditionnel, ces ATH-SQ1TW sont disponibles en finition caramel, myrtille (bleu) et cupcake (tan) ainsi qu’en rouge et blanc, et tous ont des commandes tactiles sur les têtes elles-mêmes. Le boîtier étanche aux éclaboussures IPX4 est également codé par couleur en fonction de votre choix.

Ils sont également assez bon marché pour ce qu’ils offrent, à seulement 89 €. La durée de vie de la batterie est impressionnante pour les écouteurs eux-mêmes, avec 6 h 30. Mais vous n’obtenez que deux recharges à l’intérieur du boîtier au lieu des quatre que vous obtenez avec de nombreux concurrents plus chers. Heureusement, la charge rapide est au rendez-vous, avec environ une heure de lecture à partir d’une recharge de 15 minutes.

Ils devraient également fournir un son plus que décent, vu leurs drivers de 5,8 mm. La preuve, comme toujours, sera dans l’écoute, bien sûr. Ils disposent également d’un mode transparence pour que vous puissiez entendre les sons ambiants à travers les écouteurs lorsque vous le souhaitez, ainsi qu’une fonction Sidetone lorsque vous devez parler à des personnes sans retirer les écouteurs.

