Atari & PAONDP rejoignent Piepacker

Plus de 100 jeux sont disponibles gratuitement pour cette fin d’année 2021.

Les nostalgiques des bornes Arcade des années 80 et 90 seront ravi·e·s de profiter de Piepacker, la nouvelle plateforme de social gaming made in France qui compte aujourd’hui plus de 500 000 utilisateurs et utilisatrices.

Au croisement du jeu en ligne multijoueur et de la conversation vidéo, Piepacker est une plateforme web qui permet de jouer gratuitement à des jeux rétros classiques et modernes avec ses ami·e·s depuis le navigateur web de son ordinateur, sans téléchargement et sans publicités.

Pour les amoureux et amoureuses de jeux des années 80 à 2000, Piepacker et son univers retrogaming permettent aux fans de retrouver les classiques de leur jeunesse et de faire découvrir ces jeux légendaires aux plus jeunes.

LES NOUVEAUX CLASSIQUES À RETROUVER SUR LA PLATEFORME

LES JEUX ATARI

• Pong (Arcade) / Pong: The Next Level (PSX)

• Super Breakout (Arcade) / Breakout (PSX)

• Asteroid (Arcade)

• Centipede (Arcade) / Centipede (PSX)

• Missile Command (Arcade) / Missile Command (PSX)

LES JEUX PAONDP

• Windjammers Arcade

• Wolf Fang Arcade

• Vapor Trail Arcade