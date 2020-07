ASUS Republic of Gamers (ROG) crée un Rog Zephyrus G14 unique avec le DJ Alan Walker

ASUS Republic of Gamers (ROG) a officialisé son partenariat avec le célèbre producteur de musique et DJ Alan Walker. Ensemble, ils vont créer des contenus notamment axés sur le gaming et les nouvelles technologies.

« Je suis impatient de démarrer cette nouvelle aventure aux côtés de ROG. Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours voulu insérer les codes de la musique, de l’univers tech et du gaming dans les projets que j’entreprends. Et j’ai désormais l’opportunité de poursuivre cet objectif que je m’étais fixé ! Un grand merci à toute l’équipe ROG pour cette expérience unique qui nous attend. », déclare Alan Walker.

Depuis ses débuts en tant que créateur de contenu sur YouTube afin de faire connaître sa musique, Alan Walker a toujours gardé un pied dans l’univers du gaming. Lorsqu’il travaille avec Hans Zimmer, A$AP Rocky ou Sabrina Carpenter sur la production des nouveaux tubes de l’année, ou lorsqu’il publie de nouvelles vidéos YouTube, Alan fait découvrir son univers musical aux joueurs en créant des projets qui leur plairont.

Il a produit de nombreuses bandes son pour des éditeurs de jeu de renommée mondiale. PUBG Corporation l’a notamment sollicité pour créer les sons On My Way et Live Fast avec A$AP Rocky pour leur nouveau jeu PUBG sur mobile. Alan Walker a par ailleurs produit une musique baptisée Ghost, en partenariat avec Au/Ra pour l’album Death Stranding: Timefall du jeu vidéo éponyme développé par Hideo Kojima en 2019.



Ensemble, ROG et Alan explorent de nouvelles manières d’améliorer le quotidien des créateurs de contenu et joueurs des quatre coins du monde. Pour donner le coup d’envoi de cette collaboration exclusive, les ingénieurs ROG ont voulu créer un PC portable sur-mesure répondant à tous les besoins d’Alan en matière de performances graphiques et audiovisuelles. Un appareil s’est démarqué : le ROG Zephyrus G14.

Ordinateur portable de 14’’ le plus puissant du marché, il intègre dans un châssis ultraléger de seulement 20 mm d’épaisseur la dernière génération de processeur AMD® Ryzen 9 à huit cœurs et 16 threads ainsi qu’une une carte graphique NVIDIA GeForce RTXTM 2060. Sur le plan des performances, ce PC portable est parfait pour les besoins d’Alan Walker en tant que joueur et musicien amené à voyager régulièrement au bout du monde. Toutefois, ce qui donne au ROG Zephyrus G14 toute son originalité sont ses nombreuses fonctionnalités qui contribuent à rehausser considérablement l’expérience utilisateur.

Pour l’édition Alan Walker du ROG Zephyrus G14, les designers ROG se sont inspirés de sa musique et de son style en créant un châssis blanc aux finitions élégantes avec des éléments textuels et un clavier sur-mesure. Par ailleurs, ce PC est équipé d’un éclairage personnalisé pour l’interface LED AniMe Matrix qui allie texte défilant et animations évoquant l’univers de sa musique. L’AniMe Matrix sera disponible sur tous les ROG Zephyrus G14 courant 2020.