Asus et Tealer mélangent tech et streetwear

Mêler le meilleur de la tech à du streetwear d’avant-garde, c’est le pari relevé par la marque parisienne Tealer, qui présente une collection de vêtements en édition limitée, conçue en collaboration avec Asus, acteur innovant de la high-tech qui sortira le 14 octobre.

Le résultat ? Une tenue idéale pour affronter la fin de cette année apocalyptique avec style. Main dans la main, ils ont imaginé un vestiaire flamboyant et technique qui met un peu de panache dans cette rentrée 2020. Au programme, un ensemble versatile, réversible et iridescent quand on le prend en photo avec un flash, un sweat et un tee-shirt au design tech, sans oublier un bob qui s’annonce déjà collector… Le tout, inspiré de la technologie du PC portable Vivobook d’Asus, l’outil indispensable de la rentrée.

Cette collab inattendue est le fruit d’un échange créatif entre Asus et Tealer, du brainstorming jusqu’à la production des pièces. Plusieurs semaines de travail ont été nécessaires pour créer cette collection de streetwear hightech que l’on retrouve dans le behind the scenes.