Arnold Schwarzenegger et Milla Jovovich dans World of Tanks

Arnold Schwarzenegger et Milla Jovovich collaborent pour la première fois à l’écran dans World of Tanks.

En décembre, les stars Milla et Arnold viendront guider les joueurs lors de missions dans le cadre des traditionnelles Opés des fêtes organisées chaque année dans World of Tanks

25 novembre 2022 : — pour la première fois de l’histoire, Arnold Schwarzenegger et Milla Jovovich vont faire équipe à l’écran ! En décembre, les deux stars hollywoodiennes viendront guider les joueurs lors des Opés des fêtes organisées sur tous les jeux de la franchise World of Tanks et disponibles sur PC, mobiles et consoles. World of Tanks PC, World of Tanks Blitz et World of Tanks Modern Armor accueilleront donc comme il se doit cette saison festive ! Dans la bande-annonce des Opés des fêtes, Arnie et Milla entreprennent une mission de la plus haute importance : sauvez les fêtes pour Arthur et son fils Mikey. Embarquez avec eux dans le train express magique qui vous mènera au cœur du Village des fêtes de World of Tanks.

« Je suis déjà apparue dans des films adaptés de jeux vidéo, mais c’est la toute première fois que je suis moi-même intégrée dans un jeu, et je suis parée au combat ! », Milla Jovovich, ambassadrice des Opés des fêtes et star de films d’action. « Le fait que je sois accompagnée pour l’occasion du légendaire Arnold Schwarzenegger est également une grande première pour moi. Ensemble, nous guiderons les joueurs dans un Village des fêtes féerique et leur distribuerons des cadeaux spéciaux ».

« L’année dernière, j’ai pu profiter d’une expérience exceptionnelle avec World of Tanks, et lorsque l’on m’a demandé si je voulais revenir, j’ai immédiatement répondu « I’ll be back ». Je savais que l’évènement de cette année serait encore plus spécial et j’avais raison. Je suis honoré de figurer aux côtés de l’incroyable Milla Jovovich pour notre toute première collaboration. Les récompenses et les défis des Opés des fêtes seront toujours plus intéressants et cela me permet d’allier deux de mes activités préférées : les vacances et les chars ! », ajoute Arnold Schwarzenegger, ambassadeur des Opés des fêtes, star de films d’action et propriétaire de chars.

Les tankistes feront la connaissance de ce duo de choc pour la première fois dans leur garage, où ils leur assigneront des épreuves et des quêtes. Une fois ces tâches réalisées, les joueurs recevront des objets de personnalisation d’Arnie et de Milla, comme des apparences de char, des emblèmes thématiques, des inscriptions, des pochoirs et des chefs de char. Les doublages de Milla et d’Arnold seront présents sur World of Tanks PC et console.

Les évènements festifs se dérouleront du 1er décembre 2022 au 9 janvier 2023. Chaque version du jeu disposera de dates et de cadeaux spécialement prévus pour la plate-forme.