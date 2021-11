Après The Mandalorian, une nouvelle collection Celio Star Wars

Après le succès de la collection The Mandalorian x celio, l’enseigne de prêt-à-porter présente une nouvelle collaboration venue d’une galaxie lointaine, très lointaine…

Véritable phénomène depuis plus de 40 ans, STAR WARS touche toutes les générations. Fort de ses personnages emblématiques : Dark Vador, Jedi, Stormtroopers, Yoda, BB8, Kylo Ren… Et de son univers étendu, la saga STAR WARS fait aujourd’hui partie intégrante de notre culture. Cette nouvelle collaboration entre STAR WARS et celio met en scène les personnages les plus emblématiques de la licence, et s’apprête à conquérir celio.com et les magasins celio.

UN NOUVEL ESPOIR

L’arrière de ce tee-shirt bleu marine est composé d’une illustration représentant les personnages les plus populaires de la première trilogie de films. Elle est accompagnée d’une phrase en japponais pouvant pouvant être traduite par « Pourra-t-il vaincrele terrifiant seigneur Vador ?! ». Enfin, l’avant comporte le logo STAR WARS, la phrase « Come to the dark side », et le patch de la collection, situé au bas de la pièce.

L’ÉTOILE NOIRE

Ce tee-shirt noir aussi sombre que le Côté Obscur représente un Stormtrooper placé devant L’Étoile Noire, arme ultime de l’Empire. La manche gauche est complétée par un patch STAR WARS propre à la collection.

IT’S USELESS TO RESIST

Encore une fois dédié à l’Empire, ce tee-shirt gris chiné comporte les logos de la licence, également inscrits en japonais, accompagnés de la phrase « Come to the dark side ». L’arrière affiche une illustration représentantDark Vador et la phrase « It’s useless to resist » qu’il prononce lors de son affrontement avec Luke Skywalker.

TROOPER DE POCHE

Le tee-shirt le plus discret de la collection est entièrement blanc… À l’exception d’un Stormtrooper dissimulé à l’intérieur de la poche située sur le cœur…

LE COPILOTE DU FAUCON MILLENIUM – 39,99 €

Ce sweatshirt à capuche bleu marine est dédié à Chewbacca, un Wookie bien connu des fans. Ici, l’avant comporte un logo accompagné de la mention « Chewbacca»en japonais. L’arrière affiche une illustration de Chewbacca avec le logo de la licence, sa version japonaise ainsi que le nom Chewbacca, toujours en japonais. Une bande orange cousue sur la manche complète discrètement la pièce avec le nom de la licence en japonais.

QUE LA FORCE SOIT AVEC VOUS – 39,99 €

Ce sweatshirt gris chiné fait la part belle aux antagonistes de la saga ! Le logo STAR WARS ainsi que la mention « May the force be with you » sont surplombés de la mention « STAR WARS » en japonais dans une fonte stylisée orange. L’arrière quant à lui est décoré d’une illustration représentant Dark Vador, l’antagoniste principal de la série, ainsi que ses soldats d’élite les Stormtroopers et son arme ultime : L’Étoile Noire.

COME TO THE DARK SIDE – 39,99 €

Ce sweatshirt à capuche noir comporte le logo STAR WARS en liseré jaune, ainsi que la mention « Come to the dark side » superposée à l’avant. Les manches sont décorées elles aussi du logo sur toute la longueur. Il s’accorde parfaitement avec le pantalon de jogging de la collection ! Le patch propre à cette collaboration se situe au bas de l’arrière du sweatshirt.