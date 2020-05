Après le confineemnt, 69% des Français veulent réparer leurs produits high tech

La pandémie et le confinement nous amènent à repenser nos habitudes. Notre manière de consommer est l’une des plus concernées et cela se vérifie également lorsqu’il s’agit de nos produits High-Tech (smartphones, ordinateurs portables, tablettes…).

Selon une étude* menée par WeFix, leader français de la réparation express de smartphones, 69% des Français déclarent vouloir faire de la réparation leur premier réflexe avant d’envisager un remplacement. Plus forte encore chez les 45-54 ans, cette tendance de consommation concerne trois personnes sur quatre.

Le marché du reconditionné est lui aussi amené à continuer de grandir : 47% des Français déclarent vouloir s’orienter vers l’achat de ce type de produits plutôt que d’opter pour du neuf. Une tendance plus marquée chez les 18-24 ans, qui sont 53% à l’envisager. Les produits reconditionnés et plus généralement ceux issus de la réparation, sont ici plébiscités par une grande partie des consommateurs. Il s’agit d’une tendance de fond qui laisse une place toujours plus forte à l’économie circulaire et à une consommation plus responsable.

*Enquête réalisée par YouGov France sur un panel de 1007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.