Apple WWDC 2022 : les 7 annonces qu’il ne fallait pas rater

Un nouveau MacBook Air, le M2, un nouveau MacBook Pro et un tas de systèmes d’exploitation, naturellement.

La WWDC 2022 d’Apple est lancée. C’est la semaine où les développeurs se penchent sur la façon de créer les meilleures nouvelles applications et jeux. Mais le discours d’ouverture nous a donné un aperçu de ce qui sera injecté dans vos appareils cet automne.

Comme c’est devenu la tradition, les dirigeants d’Apple (avec des sourires parfaits et des montres Apple collées à leurs poignets) ont balancé des informations à un rythme effréné.

Apple aplatit le MacBook Air

La WWDC étant réservée aux pros, tous les regards étaient tournés vers l’inévitable mise à jour Apple Silicon du Mac Pro. Au lieu de cela, Apple a revu son ordinateur portable grand public. Le nouveau MacBook Air reçoit une puce M2 et ressemble à un MacBook Pro 14 pouces qui réduit les glucides.

Étonnamment, il évite les couleurs de l’iMac 2021 pour une classe semblable à celle de l’iPhone. C’est moins amusant, mais cela signifie pas d’encoche blanche, ce qui est un motif de célébration.

Nous manquera la forme en coin de l’ancien modèle, mais pas ses lunettes massives et sa webcam basique. Si l’idée de la disparition du MacBook Air à l’ancienne vous rende triste, Apple lui a accordé un sursis, probablement pour que la société puisse dire que ses ordinateurs portables commencent à 999 €…

Pour les fans :un MacBook Pro M2

La mise à jour d’Apple vers le MacBook Pro 13 pouces était moins excitante. Il embarque un M2. Si vous avez besoin d’un ventilateur pour des tâches soutenues, cela vaut peut-être le coup d’œil.

Le M2 maintient Apple Silicon en tête

D’autres fabricants de puces tiennent à noter qu’ils peuvent créer des puces compétitive avec le M1 d’Apple. Petit hic : ces puces, lorsqu’elles sont utilisées dans un ordinateur portable, ont tendance à nécessiter suffisamment de puissance pour mettre le feu à vos genoux. Les rivaux d’Apple vont donc être ravis que la société ait annoncé le M2.

Imaginez le M1, encore plus (sauf en ce qui concerne les écrans externes – le M2 n’en prend toujours en charge qu’un). Le CPU est jusqu’à 18% plus rapide. Le GPU est jusqu’à 35% plus rapide. Vous pouvez obtenir deux cœurs supplémentaires sur le GPU et jusqu’à 24 Go de RAM au lieu de 16 Go. Oui, ce ne sont que des chiffres, mais ces chiffres signifient plus de puissance et plus de vitesse – sans plus de chaleur et sans marteler votre batterie.

iOS 16 rend les choses personnelles

Cette fois, c’est personnel ! Avec iOS 16, Apple vous permet de manipuler l’écran de verrouillage afin que vous puissiez ajouter une rangée de minuscules widgets. Vous pouvez également personnaliser l’audio spatial, vous déplacer avec de nouveaux types de notification et partager des bibliothèques de photos. La dernière de ces choses inclut une fonctionnalité qui se double d’une menace : tout le monde sera obligé de subir les modifications de tout le monde. Des moments amusants à venir lorsque papa supprimera toute la bibliothèque ou que maman rendra tout le monde bleu vif.

Maps rattrape Google Maps d’il y a plusieurs années, Photos vous permet de glisser et de déposer des objets à partir de photos, et Quick Note apparaît enfin sur iPhone, probablement avec une note expliquant pourquoi il a un an de retard. Remarquable par son absence : une option App Library Dock. Grr.

Essayez-le : watchOS 9

Comme toujours, Apple Watch nous parle principalement de nouveaux visages (y compris une couverture nuageuse en direct et un dessin animé avec des numéros stupides) et vous maintient en bonne santé. La nouvelle application de médicaments semble pratique et il existe de nouvelles fonctionnalités pour le suivi du sommeil et de la course. (Et si vous vous demandez si nous avons oublié tvOS cette année… Apple aussi.)

macOS Ventura se colle à vos appareils

Maintenant joué par Jim Carrey, le dernier macOS est une bête étrange. Les fonctionnalités “plus petites” incluent qu’Apple prête enfin attention à Mail (nouvelle recherche ; envoi programmé ; rappelez-moi), renforce Spotlight (Quick Look ; déclencheurs de minuterie ; informations sur le musicien) et se prépare à supprimer les mots de passe. Bien.

Mais Continuity Camera, où vous utilisez votre iPhone comme webcam, ressemble à un aveu tacite de la médiocrité des caméras Mac (ou d’Apple Studio Display). Stage Manager – un mélange du Dock et des Spaces – est profondément étrange, étant donné que le Mac… a un Dock et des Spaces. C’est comme si quelqu’un chez Apple ne pouvait pas décider de la meilleure façon de gérer les fenêtres et a donc couvert ses paris en en donnant deux solutions aux utilisateurs.

iPadOS 16 devient “pro”

Apple a annoncé que l’application Météo arrive (enfin) sur iPadOS et a utilisé le segment pour faire la démonstration des fonctionnalités qui arrivent également sur son autre kit (meilleure collaboration ; l’application de tableau blanc multi-utilisateurs Freeform). Mais le but semble être d’améliorer l’iPad pour les pros.

Une grande partie de cela se fera par le biais de fonctionnalités plus basiques, telles que la recherche et le remplacement en ligne et les barres d’outils personnalisables. Une plus conséquente est le mode de référence, pour une composition de couleurs cohérente sur tous les appareils. Et puis il y a Stage Manager, venant de Mac, qui fonctionne également avec (fanfare) les écrans externes.

Il est difficile de dire si cela calmera notre reproche de longue date concernant la prise en charge de l’affichage externe sur iPad. Lors de la démonstration d’Apple, Stage Manager a rendu l’écran de l’iPad claustrophobe. Nous aimerions utiliser l’intégralité d’un écran externe pour une application iPad. Le temps nous dira si c’est encore possible.