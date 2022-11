Apple Music présente ‘LE CODE Review’

Un nouveau talk-show autour du rap francophone nimé par Mehdi Maïzi, Sandra Gomes et Raphaël Da Cruz

LE CODE Review est une nouvelle déclinaison du CODE, le programme phare d’Apple Music dédié au rap francophone. Pour ce nouveau format vidéo enregistré au studio Apple Music à Paris, Mehdi Maïzi s’entoure des critiques musicaux Sandra Gomes et Raphaël Da Cruz pour débattre de l’actualité rap, analyser les tendances et l’évolution de la culture rap francophone, et échanger leurs points de vue sur les sorties importantes. L’occasion également pour les trois passionnés de partager leurs derniers coups de coeur et découvertes.

« Le Code Review sera un show bimensuel qui nous permettra de réagir à tête reposée sur les faits marquants de l’actualité rap », explique Mehdi Maïzi, head of hip-hop chez Apple Music France et animateur du CODE. « À titre personnel, il me permettra de renouer avec le format table ronde, un exercice qui me tient particulièrement à cœur. Très heureux d’accueillir Sandra et Raphaël dans les rangs d’Apple Music et de former avec eux ce trio inédit. »

Raphaël Da Cruz est un journaliste polyvalent qui travaille pour de nombreuses publications consacrées au rap, dont l’Abcdr du Son, Mouv’, Booska-P, et qui était déjà le complice de Mehdi dans le podcast NoFun. Outre ses articles, interviews et chroniques, Raphaël a aussi été en charge de divers contenus éditoriaux (la série audio documentaire Du béton aux nuages – La saga du rap français, le podcast La Source ou encore l’émission vidéo La Prod) et a participé à l’écriture de plusieurs livres (L’Obsession Rap de l’Abcdr du Son, Instants sacrés de Georgio, Les Liens sacrés de Manu Key, TRAP). Le travail de Raphaël s’est toujours concentré sur la transmission des petites et grandes histoires du rap, et l’analyse de ses inspirations et évolutions.

Sandra Gomes est journaliste, photographe et podcasteuse. Au fil de ses coups de coeur et de ses expériences artistiques, elle a su développer un regard vif et enflammé sur son environnement et son époque. Créatrice aux multiples casquettes, ce que Sandra aime avant tout, c’est parler de rap. Sur sa chaîne YouTube, Sandra Gomes – 1993 initiales, où elle rencontre des rappeurs émergents et décrypte l’imagerie du rap ; dans les podcasts Outcast et Tierlist ; mais aussi lors de conférences qu’elle anime – comme récemment sur le thème ”Le clip de rap et les femmes”. Sandra est également rédactrice en chef de Nanas Benz, l’entité féminine du média Argot, et curatrice de la playlist Dailyfresh.

Rendez-vous le lundi 31 octobre sur Apple Music pour l’épisode 1 du CODE Review. Puis un nouvel épisode sera disponible un lundi sur deux.

Le show sera également diffusé sur la chaîne YouTube de Mehdi