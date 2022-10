Apple lance une nouvelle Apple TV 4K aux caractéristiques de pointe

Apple a annoncé une nouvelle version de l’Apple TV 4K. L’appareil de streaming permet aux téléspectateurs d’accéder au contenu Apple TV et à d’autres services de streaming via une plate-forme unique. Avec la dernière génération, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge HDR10+, et elle est équipée de la puce A15 Bionic de la série iPhone 13 Pro.

Grâce au processeur mis à jour à l’intérieur, la dernière box de streaming d’Apple peut fonctionner plus rapidement que jamais. Attendez-vous à des performances CPU 50 % plus rapides et à des performances GPU 30 % plus rapides par rapport à l’appareil de la génération précédente. Bien que cela aide à fournir une interface plus dynamique, le véritable changement survient lorsque vous regardez du contenu.

Pour la première fois, cette nouvelle génération d’Apple TV 4K prend en charge le HDR10+. Cela signifie qu’encore plus de contenu est pris en charge en HDR, combiné avec la prise en charge existante de Dolby Vision. Vous pourrez regarder le dernier contenu dans toute sa splendeur, avec des reflets plus lumineux et un contraste amélioré.



Comme pour les générations précédentes, la boîte de streaming 4K est livrée avec une télécommande vocale Siri. La prochaine mise à jour de tvOS 16 offre une nouvelle interface pour l’assistant intelligent, occupant moins d’espace sur votre écran. Et, comme vous vous en doutez, les services Apple sont entièrement pris en charge, notamment Apple Music, TV+, Arcade, Fitness+ et même la connectivité AirPods ! Il fonctionne également comme un hub pour tous les appareils connectés HomeKit de votre maison. Bien sûr, vous pouvez également accéder à la plupart des autres services de streaming.

Cette nouvelle version de l’appareil 4K est disponible en deux configurations : Apple TV 4K (Wi-Fi) avec 64 Go de stockage, ou la version Wi-Fi + Ethernet avec prise en charge Gigabit Ethernet et un plus grand 128 Go de stockage. Vous pouvez commander la nouvelle boîte de streaming auprès d’Apple aujourd’hui (18 octobre) et elle commencera à être expédiée le 4 novembre. Il commence à 169 € pour le modèle de base et la télécommande Siri, le prix du modèle Ethernet augmentant lentement.

La télécommande Siri Remote conserve le design et les fonctionnalités appréciés du modèle de génération précédente, et se dote d’un port de charge USB-C. Elle est fournie avec la nouvelle Apple TV 4K, ou peut être achetée séparément au prix de revente Apple de 69 € à partir d’aujourd’hui. Elle est compatible avec toutes les générations d’Apple TV 4K et d’Apple TV HD.