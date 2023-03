Apple lance une app dédiée à la musique classique le 28 mars

Apple annonce Apple Music Classical, une app pour trouver rapidement et facilement n’importe quel enregistrement dans le plus grand catalogue de musique classique au monde, grâce à une recherche entièrement optimisée. Les auditeurs et auditrices peuvent profiter de la meilleure qualité audio disponible, et redécouvrir de nombreux morceaux d’une toute nouvelle manière immersive grâce à l’audio spatial.

Apple Music Classical proposera une expérience haut de gamme en matière de musique classique, avec des centaines de playlists, des milliers d’albums exclusifs, des biographies de compositeurs, des guides approfondis pour de nombreuses œuvres clé, des fonctionnalités de navigation intuitives, et bien plus encore.

Pour l’occasion, Apple travaille en étroite collaboration avec certains des artistes de musique classique les plus prolifiques, et quelques unes des institutions de musique classique les plus renommées au monde pour offrir aux auditeurs d’Apple Music Classical des contenus et des enregistrements inédits, uniques et exclusifs lors du lancement et au-delà. Suivez Apple Music Classical sur Twitter (@appleclassical) pour obtenir des informations et des mises à jour.

Apple Music Classical sera lancé le 28 mars ; les abonnés Apple Music pourront télécharger et profiter de l’application Apple Music Classical dans le cadre de leur abonnement actuel, sans coût supplémentaires. Il est possible de la précommander dès aujourd’hui sur l’App Store ICI. Une fois précommandée, l’application Apple Music Classical sera automatiquement téléchargée au moment de son lancement, afin de permettre une utilisation immédiate pour les utilisateurs et utilisatrices qui ont activé la mise à jour automatique dans leurs paramètres.

Les auditeurs et auditrices d’Apple Music Classical pourront également profiter de nouveaux artworks exclusifs, notamment d’une série de portraits numériques uniques et en haute résolution de certains des plus grands compositeurs au monde – et d’autres sont à venir. Spécialement commandée à un groupe diversifié d’artistes, chaque image allie la recherche historique aux palettes de couleurs et aux références artistiques de la période classique concernée. Les résultats témoignent d’une attention particulière aux détails, permettant aux auditeurs d’apprécier une nouvelle approche visuelle.