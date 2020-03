Apple iPad Pro 2020 : coûteux, mais vraiment prodigieux

Apple a dévoilé son iPad Pro le plus avancé. Équipé de la puce A12Z Bionic, l’iPad Pro est plus rapide et plus puissant que la plupart des ordinateurs portables Windows. Le nouvel iPad Pro dispose d’un appareil photo ultra grand-angle, de micros de qualité studio et d’un scanner LiDAR révolutionnaire capable de mesurer la profondeur avec précision, ce qui ouvre la voie à une diversité de flux de travail professionnels et permet de prendre en charge les apps photo et vidéo professionnelles.

Le scanner LiDAR, aux côtés des appareils photo pro, des détecteurs de mouvement, des performances et de la qualité audio professionnelles, du magnifique écran Liquid Retina et des apps puissantes, hisse l’iPad Pro au rang de meilleur appareil au monde pour la réalité augmentée. Mais on adore surtout son Keyboard Magic dédié, une vraie révolution avec son clavier rétroéclairé façon MacBook, et un trackpad.

Conçu pour les tâches les plus exigeantes, comme le montage vidéo 4K et la conception de modèles 3D, l’iPad Pro voit ses performances renforcées par la nouvelle puce A12Z Bionic. Le processeur graphique 8 cœurs de la puce A12Z Bionic ainsi que l’architecture thermique améliorée et les contrôleurs de performance avancés confèrent à l’iPad Pro des performances inédites pour un iPad. Grâce à l’association d’un processeur central 8 cœurs et du puissant Neural Engine, qui prend en charge les apps de nouvelle génération, aucune autre puce ne peut offrir les mêmes performances incroyables que celles incluses dans le design fin et léger de l’iPad Pro. Avec une autonomie de 10 heures, une connectivité Wi-Fi plus rapide et une technologie LTE classe Gigabit 60 % plus rapide qui prend en charge plus de bandes LTE que n’importe quelle autre tablette, les clients peuvent rester productifs et créatifs toute la journée.

Dommage que la version cellulaire propose seulement la 4G Advanced (4G+). Pour une tablette appelée à durer quelques années, la 5G se serait imposée. Le nouvel iPad Pro est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui sur apple.com. Le nouvel iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces sera disponible en finition argent ou gris sidéral. Une configuration standard avec 128 Go de stockage propose aux clients professionnels tout l’espace dont ils ont besoin pour leurs apps et contenus, et des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To sont également disponibles.



L’iPad Pro de 11 pouces est disponible à partir de 899 € pour le modèle Wi-Fi et de 1 069 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular. L’iPad Pro de 12,9 pouces est disponible à partir de 1 119 € pour le modèle Wi-Fi et de 1 289 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular sur apple.com.