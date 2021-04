Apple dégaine une collection d’iMacs colorés et ultrafins, qui embarquent une puce M1

Apple a secoué le monde informatique l’année dernière en faisant ses adieux à Intel et en introduisant des MacBook équipés de son propre chipset M1. Sans surprise, l’iMac lui a maintenant emboîté le pas. Apple affirme que son nouvel ordinateur M1 offrira des performances jusqu’à 85% plus rapides et un processeur graphique jusqu’à deux fois plus rapide, tout en permettant aux utilisateurs d’éditer jusqu’à cinq flux de séquences 4K simultanément.

En plus de passer au puissant processeur Apple, le tout nouvel iMac entièrement repensé arbore un écran 24 pouces 4,5K avec 500 nits de luminosité et ne mesure que 11,5 mm d’épaisseur. Touch ID est dans le clavier, Apple dit proposer les meilleurs haut-parleurs jamais créés sur un Mac, des micros de qualité studio et une webcam FaceTime 1080p améliorée.

Les nouvelles options de couleurs sont peut-être les plus fins de toutes. Sans doute inspiré des premiers iMac des années 90, l’iMac M1 2021 est disponible en vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent, avec des accessoires de couleur assortie. Les prix commencent à 1299 €, avec l’ouverture des précommandes le 30 avril.