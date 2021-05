Amazon donne une touche printanière à ses écrans intelligents Echo Show 8 et 5

Vous êtes donc intéressé par l’un des écrans intelligents d’Alexa d’Amazon, mais vous êtes légèrement découragés par le pivotement toujours aussi déroutant de l’Echo Show 10 ? Eh bien, vous serez peut-être intéressé d’apprendre qu’Amazon vient de mettre à jour deux de ses Echo, le grand écran 8 pouces et le 5 pouces. Avec 13 MP, il est capable de faire un panoramique et un zoom pour vous garder centré sur les appels vidéo, sans que l’appareil lui-même ne bouge. Un couvercle de caméra intégré signifie que vous pouvez cacher l’œil qui voit tout lorsque vous n’en avez pas besoin, et il y a également un nouveau processeur octa-core. L’Echo Show 5 dispose également d’un meilleur appareil photo (le double des Mégapixels) que son prédécesseur de même taille et est désormais disponible en trois couleurs: Charcoal, Glacier White et un nouveau Deep Sea Blue. Cet Echo aussi un peu moins cher. Les précommandes sont ouvertes.