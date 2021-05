Airscud, le gilet airbag le plus polyvalent

TUCANO URBANO présente Airscud, le gilet airbag pour deux-roues le plus polyvalent sur le marché. Doté du système In&motion, le leader des systèmes de protection airbag autonomes, il offre des services connectés et un niveau de sécurité optimisé en continu. L’AIRSCUD exploite toute la puissance de l’intelligence artificielle pour obtenir un concentré d’innovation, de fonctionnalités et de design qui font de lui l’airbag le plus polyvalent au monde. Certifié moto CE de classe C Oversuit, il se transforme en une veste certifiée moto CE de Classe A grâce à l’ajout de manches. Stylé, plus besoin de le cacher sous le blouson, il se porte également par-dessus et s’harmonise avec tout type de tenues.

La révolution Airbag a commencé. TUCANO URBANO présente AIRSCUD, avec le système airbag In&motion : l’airbag le plus polyvalent au monde, avec des services et des fonctions de sécurité qui s’actualisent et s’améliorent de jour en jour. Le partenariat entre Tucano Urbano et In&motion symbolise l’alliance entre des matériaux de qualité, la connaissance des besoins des clients Tucano Urbano et le savoir-faire et l’expertise d’In&motion. Le résultat est un produit qui apporte une protection maximale à ceux qui utilisent leur moto ou leur scooter quotidiennement.



AIRSCUD collecte et analyse en permanence les données de conduite de milliers d’utilisateurs dans le monde afin d’améliorer les modes de détection de l’airbag. Grâce à 7 capteurs – 3 accéléromètres, 3 gyroscopes et 1 GPS – l’algorithme de détection mesure les paramètres d’utilisation mille fois par seconde et, en cas de besoin, permet l’activation la plus rapide au monde : en moins de 60 millisecondes – même pas le temps d’un battement de cils – le système détecte le risque et gonfle complètement l’airbag, avec une couverture exhaustive des zones vitales : thorax, abdomen, cou et colonne vertébrale.

Il répond aux besoins de tous les utilisateurs, quelle que soit leur situation de conduite. En effet, il se porte sous ou sur un blouson même en présence d’un sac à dos. Ce qui rend AIRSCUD encore plus unique, c’est le système breveté ARM LINK qui permet d’ajouter les MANCHES au gilet. Il devient en quelques secondes une veste de moto certifiée CE, dotée de protections D3O® T5 EVO X certifiées CE – EN1621 Niveau 1 sur les épaules et les coudes.

Enfin, pour garantir une utilisation tout au long de l’année, AIRSCUD est fabriqué dans des matériaux étanches et respirants qui le rendent imperméable, afin de faire face aux caprices de la météo.

Il est connecté en permanence et peut acquérir au fil du temps de nouvelles fonctionnalités qui augmentent sa valeur et sa polyvalence. Les ingénieurs d’In&motion collectent et analysent les données de milliers de riders sur les routes du monde entier. De cette manière, l’AIRSCUD offre à tous les utilisateurs de nouvelles versions améliorées en permanence de l’algorithme de détection.

Différents algorithmes sont disponibles afin d’optimiser le fonctionnement en fonction des pratiques d’utilisation : Street pour ceux qui utilisent leur deux roues au quotidien, Adventure pour l’aventure hors route et Track pour la conduite sur piste. Il suffit de choisir via l’appli In&motion le programme d’abonnement le plus adapté, à partir de 10 € par mois.

Il est né à Milan, capitale de la mode italienne où la marque TUCANO URBANO a grandi. C’est pour cette raison que ce qui fait la différence d’AIRSCUD, c’est aussi son design. Ses lignes épurées, le choix des matériaux et le soin porté au moindre détail en font un vêtement sobre, élégant et confortable pour un usage quotidien, dans toutes les conditions.

L’extérieur a été réalisé en polyamide Taslan, garantie de légèreté, mais c’est le polyamide Oxford 500D dans les zones les plus exposées qui offre la résistance à l’abrasion. La doublure est en maille 3D pour une meilleure ventilation. Les côtés sont dotés de larges surfaces élastiques et les manches de réglages aux biceps et aux poignets pour assurer une coupe ajustée à chacun.

AIRSCUD est un gilet certifié moto CE de classe C Oversuit. ll répond aux caractéristiques de résistance qui permettent de le porter en toute sécurité au-dessus ou en-dessous de la veste. De plus, il contient une protection dorsale CE EN 1621-Niveau 1 qui offre une protection vertébrale supplémentaire. Avec l’ajout des manches, AIRSCUD se transforme en une veste certifiée moto CE de Classe A, dotée de protections D3O® T5 EVO X certifiées CE – EN1621 Niveau 1 sur les épaules et les coudes.

TUCANO URBANO a également accordé une grande attention au poids. Le gilet en taille L pèse 1 950 g, mais c’est surtout la veste qui étonne en bloquant la balance à 2 620 g : une valeur de référence comparable au poids d’une veste traditionnelle avec protections.

En pré-commande dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mai sur https://www.tucanourbano.com/fr/sh/airscud

Et jusqu’au 31 juillet auprès des revendeurs Tucano Urbano.

Disponible et livré à partir de septembre.

Prix en pré-commande : 399 € – les manches d’une valeur de 99 € sont offertes + 10 €/mois pour l’abonnement In&Motion

Prix hors pré-commande : 498 € + 10 €/mois pour l’abonnement In&Motion

Tailles : de S à 3XL