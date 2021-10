AIR ”10 000 Hz Legend” en Dolby Atmos en exclusivité sur Apple Music

Vingt ans après sa sortie en 2001, AIR proposent une réédition spéciale de “10 000 Hz Legend”, avec pour la première fois un mix spatialisé en Dolby Atmos. Une expérience sonore hors du commun pour cet album qui a révolutionné le son d’une époque, au début du deuxième millénaire – score d’un film de SF imaginaire lascif et sophistiqué, dans lequel la machine sauverait l’humanité.

Un travail d’orfèvre a été réalisé avec l’ingénieur du son de l’époque, Bruce Keen, pour repartir des bandes masters multipistes originales et concevoir ce nouveau mix en trois dimensions. Cette version anniversaire de 10 000 Hz Legend inclut également des versions inédites, live et demos (Warner Music)

Lancé en juin 2021, l’Audio Spatial sur Apple Music offre une expérience immersive grâce à la technologie Dolby Atmos : plus d’espace, de clarté et de profondeur. Un véritable son multidimensionnel qui vient de tout autour et au-dessus de l’auditeur.

Des milliers d’albums sont déjà disponibles sur Apple Music dans ce format, et de nouveaux sont ajoutés chaque jour.