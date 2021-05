Aio Twin, un système Hi-Fi moderne et tout-en-un

La marque française réputée Triangle présente les AIO TWIN, un véritable concentré de technologies et de savoir-faire maison. Avec ce système, vous disposez de toutes les fonctionnalités et performances d’une enceinte Hi-Fi sans-fil, procurant un son riche, précis et détaillé.

Diffusez vos musiques en haute-résolution depuis vos appareils mobiles, et laissez-vous surprendre par une qualité de reproduction sonore supérieure grâce à la technologie Wi-Fi, permettant la diffusion de musique en haute résolution (24 bits / 192 kHz). Profitez de vos 33 & 45 tours en reliant directement votre platine aux enceintes. Créez et composez des ambiances musicales d’une pièce à l’autre, ou bien connectez vos écrans via l’entrée optique – S/PDIF dédiée.



Profitez aussi d’une musique dématérialisée de haute qualité et de connectivités simplifiées, et streamez en toute simplicité grâce au récepteur Bluetooth 5.0 aptX de dernière génération, compatible avec tous types de sources (smartphone, tablette…).

AIO TWIN 699 € (Finition Peinture Mat), 799 € (Finition Bois)

Pack Platine + AIO TWIN 999 € (Finition Peinture Mat), 1099 € (Finition Bois)