Adidas présente sa technologie GMR pour EA Sports FIFA Mobile

EA SPORTS FIFA Mobile et Jacquar by Google, ont annoncé aujourd’hui le lancement d’adidas GMR, une innovation qui réunit le football physique et le gaming en donnant aux joueurs la capacité d’améliorer la note générale (GÉN) de leur équipe FIFA Mobile Ultimate Team. Grace à adidas GMR ils peuvent accomplir des performances réelles enregistrées par la balise Jacquard by Google.

La semelle intérieure adidas GMR peut être utilisée avec n’importe quel type de chaussure. Une fois installée, cette innovation permet aux joueurs de relever des défis sur le terrain ou en dehors, et de débloquer des récompenses dans le jeu, d’améliorer la GÉN de leur équipe et de progresser dans leur classement.

Grâce aux algorithmes d’apprentissage automatique avancés de la balise Jacquard, adidas GMR est capable d’identifier les mouvements des footballeurs sur le terrain et de mesurer la puissance des coups de pieds, ainsi que la distance parcourue et la vitesse. En réalisant plusieurs défis et en remplissant des objectifs à long terme, les utilisateurs gagneront des récompenses leur permettant d’améliorer leur équipe Ultimate Team et les joueurs qui la composent dans le jeu grâce à leurs actions réelles.

L’un des premiers défis est Master Finisher, il propose aux joueurs de tirer 40 fois depuis le point de penalty en l’espace d’une semaine afin de gagner des crédits et des primes techniques dans leur jeu FIFA Mobile. Le coup de pied le plus puissant du joueur apparaîtra dans différents classements, lui donnant ainsi l’occasion de s’en vanter auprès de ses amis.

Dans la lignée de l’association entre adidas et Ninja dans le cadre de la campagne Time In, le lancement de l’adidas GMR confirme l’arrivée d’adidas dans l’espace phygital du gaming et représente sa dernière action en date pour s’imposer comme le premier équipementier sportif dans le monde du gaming.

Au nom d’adidas, Moritz Kloetzner, directeur responsable du développement commercial d’adidas Football, explique : « adidas s’est donné pour objectif de proposer continuellement des innovations permettant aux joueurs de s’améliorer, quel que soit leur jeu ou sport de prédilection. adidas GMR se trouve à la frontière entre le gaming et le monde matériel, car c’est également là que se trouve son public. En explorant et en remettant en question les approches traditionnelles du développement de produit en collaboration avec Jacquard by Google et EA SPORTS FIFA Mobile, nous sommes en mesure de proposer aux joueurs une manière complètement originale de mettre leur créativité au service de leur sport. »

Adidas GMR est capable de mesurer la puissance des frappes, la distance parcourue par les joueurs et leur vitesse, afin de débloquer des récompenses exclusives dans le jeu et d’améliorer la GÉN de leur équipe et leur classement. Il s’agit de la toute première technologie de gaming à permettre aux utilisateurs de jouer dans le monde physique.

Adidas GRM, 34,99 €, disponible en ligne sur adidas.fr et dans une sélection de boutiques Adidas