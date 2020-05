Yamaha Rent : un service de location moto et scooter de courte durée

Envie de bouger, maintenant que c’est de nouveau autorisé ? Yamaha Rent est une offre de location de courte durée, de scooters et motos Yamaha, que vous pouvez louer directement en ligne sur yamaha-rent.fr, ou en contactant l’une des 22 concessions Yamaha Rent réparties partout en France.

Yamaha Rent, c’est la garantie d’utiliser des modèles récents et entretenus, pour partir l’esprit libre. Les concessions Yamaha Rent sont à la disposition des clients pour les conseiller et leur proposer la machine et les accessoires nécessaires au bon déroulement de leur location.

Que l’on soit à la recherche d’un deux ou trois roues pour le plaisir de rouler lors d’un week-end moto entre amis ou à la recherche d’un moyen de locomotion rapide et pratique pour des déplacements urbains, Yamaha Rent est une solution idéale.

Réservez en ligne sur https://rent.yamaha-motor.eu/ ou par téléphone en contactant l’une des concessions Yamaha Rent.