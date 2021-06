Yamaha et l’équipe d’esport Vitality lancent le concours Dark Friday

Yamaha est heureux d’annoncer le début de son partenariat avec la Team Vitality, l’équipe esport numéro 1 en France et parmi les meilleures mondiales. Cette collaboration se traduira à partir du 5 juin par le lancement du concours Dark Friday qui permettra à des fans d’affronter les athlètes de la Team Vitality sur le jeu CS:GO (Counter-Strike : Global Offensive), dans l’univers recréé du Dark Side of Japan.

En 2020, on comptait déjà près de 500 millions de pratiquants d’esport dans le monde, dont 8,7 M seulement en France ; et le secteur ne cesse de gagner en popularité, comme le prouve la création par le CIO des Olympic Virtual Series, disputés parallèlement aux Jeux olympiques de Tokyo.

En 2019, le Monster Energy Yamaha MotoGP devenait la première équipe à recruter un joueur professionnel, le double Champion du monde d’esport MotoGP Lorenzo Daretti, alias Trastevere73. Aujourd’hui, Yamaha intensifie encore son rapprochement avec les acteurs de sports électroniques en s’associant à la Team Vitality, l’une des trois plus puissantes structures européennes du secteur. L’organisation née en 2013 compte dans ses rangs 40 athlètes professionnels, 9 équipes et possède déjà un palmarès spectaculaire avec plus de 350 podiums et des dizaines de titres internationaux (Champions du monde sur FIFA en 2017, Champions du monde sur Rocket League en 2019, équipe CS:GO numéro 1 mondiale en 2020…).



En ligne, la Team Vitality possède une audience impressionnante avec plus de 20 millions de followers dans le monde répartis entre ses propres réseaux ainsi que ceux de ses nombreux athlètes et ambassadeurs. La collaboration Yamaha et Vitality débute ce jeudi 5 juin avec la mise en place du concours « DARK FRIDAY ». Pour ce projet, le Team Vitality a créé deux maps sur le jeu CS:GO (mode Arena et mode 5v5 ou 5v10), correspondant à deux terrains de jeu qui reconstituent fidèlement l’univers du Dark Side of Japan de Yamaha ! Obscurité, textures, néons, fumée… des MT-07 et MT-09 réalistes en 3D évoluent en symbiose dans ces décors mystérieux.

Dès le jeudi 5 juin, les joueurs de plus de 16 ans peuvent s’inscrire sur darkfriday.gg pour participer au tirage au sort. À gagner : des places permettant de participer à l’événement Dark Friday pour affronter des athlètes de l’équipe Vitality sur une map CS:GO exclusive, le tout retransmis en direct sur la chaine Twitch Twitch.tv/vitality le 18 juin 2021 !

Pour participer au Dark Friday , inscription sur https://darkfriday.gg/