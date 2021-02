Xiaomi s’associe avec Mercedes F1 pour faire briller sa Pro 2

L’une des trottinettes électriques les plus populaires que vous ayez probablement aperçus lors de votre vie pré-pandémique est de retour. S’appuyant sur la popularité du M356 et du Pro 2 standard, la Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition (799 €) ajoute une touche de style F1 empruntée, vous l’avez deviné, à l’équipe Mercedes F1.

Bien que sa vitesse maximale de 25 km / h puisse être impressionnante pour un scooter électrique, Lewis Hamilton devrait garder ses bolides. Elle tient 45 km avec une seule charge, et est équipée de phares et de réflecteurs lumineux, d’un double système de freinage, ainsi que d’une conception de pliage facile pour que vous puissiez la ranger et le transporter comme un énorme parapluie sous votre bras dans le bus ou le métro.