Xiaomi présente Loop LiquidCool, la nouvelle techonologie de dissipation thermique

Xiaomi, leader mondial de la technologie, a dévoilé sa dernière avancée en matière de dissipation thermique : la technologie Loop LiquidCool. Inspirée de solutions de refroidissement utilisées dans l’industrie aérospatiale, la technologie Loop LiquidCool utilise le phénomène de capillarité qui permet d’attirer un agent de refroidissement liquide vers la source de chaleur, vaporisée puis dispersée efficacement vers une zone plus froide et ce, jusqu’à une condensation de l’agent. Cela permet ensuite à l’agent de refroidissement d’être capturé via un canal unidirectionnel en boucle fermée.

Comparée aux solutions classiques de chambres à vapeur, cette nouvelle technologie a deux fois plus de capacités de refroidissement et se classe parmi les solutions de refroidissement pour smartphones les plus efficaces. Xiaomi a pour objectif d’introduire la technologie Loop LiquidCool dans ses produits au cours du second semestre 2022.