WWE 2K Battlegrounds : par dessus la troisième corde !

Combattez en famille ou entre amis dans ce jeu de combat style arcade mettant en vedette les Superstars et Légendes de la WWE.

Développé par Saber Interactive et disponible sur PlayStation4, Xbox One dont la Xbox One X, PC Windows via Steam, Nintendo Switch et Stadia (39,99€), WWE 2K Battlegrounds propose une action rapide et toute une panoplie de mouvements spéciaux, d’objets de mêlée très originaux et d’environnements interactifs pour faire passer le match au niveau supérieur. Les joueurs peuvent relever les défis seuls, rivaliser avec leurs amis et leur famille installés sur un canapé ou en ligne dans des modes multijoueurs coopératifs et compétitifs.

WWE 2K Battlegrounds propose un roster de plus de 70 WWE Superstars, Hall of Famers et Légendes disponibles au lancement, et plus de 60 Superstars additionnelles disponibles plus tard gratuitement via des contenus téléchargeables parmi lesquelles “Macho Man” Randy Savage, Ultimate Warrior, Ric Flair et d’autres. Cette liste complète et variée permet aux joueurs de donner vie à une myriade de batailles de rêve comme par exemple Andre the Giant vs. Undertaker, Roman Reigns vs. The Rock, Charlotte Flair® vs. Beth Phoenix, Stone Cold Steve Austin vs. John Cena, Edge vs. AJ Styles et tant d’autres. Les joueurs peuvent également utiliser le Créateur de Superstar pour créer leur propre et unique Superstar de la WWE grâce à différents types de corps et de tailles, des caractéristiques pour le visage, les vêtements, les cheveux et les styles de combats. Chaque Superstar utilise l’un des cinq styles de classe disponibles. Chaque style de classe possède ses propres coups, forces et faiblesses. Vous pouvez choisir parmi la Brute, le Technicien, l’Aérien, le Bagarreur et l’Équilibré pour trouver le style qui vous convient le mieux. Des power up de style arcade comme le Poing enflammé, le Souffle de glace et le Tremblement de terre sont accompagnés d’effets visuels colorés, procurant une excitation complémentaire et donnant une dimension supplémentaire de stratégie qui peut rapidement changer le cours d’un match.



De nombreux modes de jeu et types de matchs sont disponibles dans WWE 2K Battlegrounds comme par exemple le King of the Battleground – un mode en ligne où le dernier dans l’arène a gagné – ou le Battleground Challenge, où les joueurs choisissent leurs personnages créés avec le Créateur de Superstar et s’affrontent dans une série de défis pour débloquer des points de compétence, développer leurs capacités et gagner des objets personnalisés. WWE 2K Battlegrounds propose également un mode Campagne en mode solo, raconté sous forme de une bande dessinée, où les joueurs font équipe avec «Stone Cold» Steve Austin et le légendaire avocat Paul Heyman alors qu’ils parcourent le monde à la recherche de la prochaine WWE Superstar. Les matchs multijoueurs en ligne rassemblent des joueurs du monde entier, tandis que les tournois en ligne à durée limitée offrent des récompenses et un large éventail de conditions de match.