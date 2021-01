WOWCube, le croisement entre une console portable et un Rubik’s Cube

Laissez tomber Playdate, il y a une console de jeux encore plus étrange en ville, désormais. WOWCube (249 $, disponible fin 2021) propose 24 minuscules écrans connectés répartis sur huit modules que vous pouvez incliner, taper, secouer et tordre, comme un Rubik’s Cube simplifié.

Le but est de renforcer la conscience spatiale et de vous faire réfléchir en trois dimensions lorsqu’il s’agit de jeux. Mais CubiOS permet également à chaque module d’agir indépendamment. Ainsi, la WOWCube dans son dock et ses écrans IPS 240 × 240px 243 ppi peuvent aussi être utilisés pour afficher des widgets (météo, actualités, flux sociaux, etc.) ou des économiseurs d’écran.

Pratique lorsque vous avez besoin de vous calmer après une intense session d’Arkanoid. Il y a aussi un SDK gratuit qui vous donne la possibilité de créer des applications et des jeux qui feront vibrer le monde.

https://wowcube.com