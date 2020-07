Wacom One, une tablette pour les classes interactives

La pandémie mondiale liée au COVID-19 a radicalement transformé le secteur de l’éducation en quête de nouvelles formes d’enseignement. Avec la fermeture des écoles, les enseignants, parents et élèves recherchaient des solutions rapides et faciles à mettre en œuvre pour un enseignement à distance efficace.

Forte de ce constat, Wacom a équipé de nombreuses écoles et universités avec des technologies destinées à numériser leurs salles de classe et de conférence, en développant des solutions pour l’enseignement à distance et les classes virtuelles. Son dernier produit, Wacom One, doté d’un écran de 13 pouces, permet de poursuivre l’apprentissage et l’enseignement sans obstacle – en personne ou à distance – créant ainsi des classes plus interactives et une expérience intuitive, précise et naturelle grâce à son stylet numérique.

Compatible avec IOS et Windows ainsi qu’avec certains appareils Android, la tablette Wacom One reste abordable et attrayante pour les étudiants et enseignants qui ont besoin de travailler à domicile avec leur ordinateur. Wacom One peut être utilisée comme un écran secondaire, pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour leur ordinateur en activant les paramètres du stylet et d’exploiter ses fonctions y compris Microsoft Office et d’autres applications.

Wacom One ouvre ainsi la voie à un nouveau concept d’enseignement où un cours peut être organisé par le biais d’une classe virtuelle utilisant Microsoft Teams ou Skype, OpenBoard, Microsoft Office, un annotateur PDF et une tablette ou un écran comme celui de Wacom One. L’enseignant peut partager l’écran, en présentant de manière interactive et en annotant les documents préparés pour expliquer le contenu et les tâches grâce aux fonctionnalités offertes par son stylet numérique. Wacom One invite ainsi les élèves à participer activement comme s’ils étaient physiquement présents dans la classe.

« Le stylet est l’un des outils les plus intuitifs. Il est facile à utiliser et naturellement interactif. Depuis des siècles, le stylet est utilisé pour enseigner, exprimer des pensées, des idées et des concepts complexes, transmettre des connaissances. Wacom apporte cet outil puissant à l’enseignement numérique”, a déclaré enthousiaste Faik Karaoglu, vice-président exécutif de la Creative Business Unit de Wacom. “Le Wacom One permet aux utilisateurs d’écrire et de dessiner directement à l’écran. Son stylet numérique résout des problèmes là où les claviers sont un défi : en mathématiques et en sciences comme la physique, la biologie ou la chimie, pour les annotations dans les textes, pour visualiser les processus et les relations en sciences sociales, et bien sûr, pour enseigner l’art. Les caractéristiques de la tablette Wacom One, les options logicielles proposées et son prix attractif permettront à une nouvelle vague d’enseignants, d’étudiants, d’hommes d’affaires et de jeunes créatifs de s’exprimer de manière plus intuitive”.

Sensible à la pression, le stylet numérique Wacom One, assure une écriture fluide et des coups de pinceau précis. Sa technologie de stylo EMR (résonance électromagnétique) ne nécessite ni batterie, ni recharge. L’écran 1920 x 1080 full HD affiche des couleurs NTSC à 72 % et est doté d’un film traité anti-reflets. Son design attrayant et compact permet de l’intégrer facilement dans presque tous les espaces de travail. De plus, ses pieds pliants permettront aux utilisateurs de trouver une position de travail idéale.

Wacom One inclut Bamboo Paper de Wacom, l’application Wacom qui permet de transformer l’appareil en un carnet de note, afin que les utilisateurs puissent facilement prendre des notes, dessiner des graphiques, des croquis ou des dessins, comme s’ils utilisaient un véritable crayon et une feuille de papier

La tablette Wacom One est disponible sur le site Wacom eStore et chez certains revendeurs au prix conseillé de 410 €.