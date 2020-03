Vous êtes confiné ? Ca tombe bien, Doom Eternal est disponible

Il y a aussi des bonnes nouvelles en ces temps de confinemen t. Bethesda Softworks vient d’annoncer que DOOM Eternal est désormais disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia. DOOM Eternal est la suite directe du jeu DOOM (2016), élu Meilleur jeu d’action de 2016 aux Game Awards.

« DOOM Eternal est le jeu le plus ambitieux que notre studio ait réalisé, a expliqué Marty Stratton, producteur exécutif chez id Software. L’importance et l’envergure des modes campagne et BATTLEMODE témoignent de la passion et du talent de chacun chez id Software. Nous nous sommes beaucoup amusés à faire DOOM Eternal et nous sommes impatients que les joueurs découvrent à leur tour cette aventure intense et épique. »

Dans DOOM Eternal, les joueurs incarneront le DOOM Slayer, de retour sur Terre. La planète ayant été envahie par des puissances démoniaques, ils devront déchaîner les enfers et découvrir les origines du Slayer et de sa mission… jusqu’à son aboutissement. Immergé dans la toute nouvelle bande-son frénétique du compositeur Mick Gordon, DOOM Eternal propose aux joueurs de prendre les commandes d’un DOOM Slayer impitoyable. Equipés d’un arsenal dévastateur pour venir à bout des démons, leur aventure les transportera jusqu’au cœur de mondes incroyables. Immergé dans la toute nouvelle bande-son frénétique du compositeur Mick Gordon, DOOM Eternal combine toutes les fonctionnalités plébiscitées par les joueurs de DOOM (2016) à un système de combat revisité, de nouveaux démons ainsi que des adversaires iconiques, un nouvel arsenal puissant et des mondes incroyables encore jamais vus auparavant.

Elu Meilleur jeu d’action et Meilleur jeu PC lors de l’E3 2019 et figurant dans plus de 350 listes des « Jeux les plus attendus de 2020 », DOOM Eternal est désormais disponible en éditions Standard et Deluxe. La Deluxe Edition inclut le Pass Year One qui garantit l’accès aux deux campagnes d’extension, attendues plus tard dans l’année. Ces deux histoires indépendantes explorent les évènements du cataclysme qui ont provoqué la chute de la Terre face aux démons. La Deluxe Edition inclut également l’apparence Slayer démoniaque, à utiliser dans la campagne et le BATTLEMODE, ainsi qu’un Pack audio classique pour les armes.



DOOM Eternal est désormais disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.