Une nouvelle gamme de bonnets pour NEW ERA

Le bonnet parfait se doit d’être cosy – et avec sa toute nouvelle collection New Era vous promet de passer un hiver les oreilles bien au chaud. Avec une sélection de couleurs et d’emblèmes de la MLB, chacun y trouvera son compte cette saison. Les nouveaux modèles à pompons sont dotés d’un revers et les logos emblématiques des New York Yankees, des L.A. Dodgers et des Boston Red Sox sont brodés à l’avant.

Les symboles des équipes sont également brodés à l’intérieur des bonnets. La maille est douce et ultra confortable, avec en prime un intérieur doublé en polaire. Les bonnets adoptent une approche plus minimaliste cette saison – dans des couleurs vives et élégantes, le revers se pare des badges des équipes sur le devant et le drapeau New Era est brodé subtilement sur la gauche.