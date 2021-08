Une Magnum de Chez Maman pour la rentrée

Après le succès des premières collections, Chez Maman Timepieces prend cette fois encore une ligne directrice qui mélange un design vintage et une vision contemporaine de l’horlogerie.

La Magnum Basil Green possède un boitier de 35mm, de forme coussin ou, comme on disait dans les années 70, “TV shape”. Celui-ci présente une finition à la fois brossée et polie. Le boitier de la Magnum Basil Green offre un mouvement quartz de type Miyota, made in japan, c’est l’un des plus réputés au monde pour sa précision, et pour être particulièrement fiable et robuste.

Ce Calibre dispose d’un guichet date qui vient se loger à 3 heures afin de vous repérer au quotidien. La Magnum a été entièrement dessinée à Paris par les deux créatrices de la marque Chez Maman Timepieces.

www.chezmaman.com