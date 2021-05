Une édition spéciale TAG Heuer Carrera Green

A l’arrivée de l’été, l’horloger suisse dévoile l’édition spéciale TAG Heuer Carrera Green dans une couleur inédite : un vert bleu profond aux reflets intenses. Editée à seulement 500 exemplaires, elle mêle l’héritage des premières Heuer Carrera, avec modernité et élégance, dans un style riviera incomparable.

La collection TAG Heuer Carrera exprime le riche héritage de la marque dans la course automobile avec une ligne de chronographes sportifs, élégants et intemporels. Des garde-temps au style emblématique depuis leur introduction il y a plus de 60 ans sous la direction visionnaire de Jack Heuer, et reconnaissables entre tous par leur design épuré aux proportions parfaites. Cette nouvelle édition est une digne héritière du modèle originel de 1963, savamment revisité .

Le chronographe TAG Heuer Carrera Green Edition Spéciale a en effet de nombreux points communs avec la Heuer Carrera Ref. 2447: ses cornes signature, son boîtier, ses poussoirs polis, et son cadran font echo au dessin historique, mais les détails se modernisent, tout comme son diamètre qui passe de 36 à 39 mm. Le cadran revêt une structure tricompax épurée et rafinée, avec trois compteurs azurés, chronographe des minutes à 3 heures, des heures à 9 heures et indicateur permanent des secondes à 6 heures. Les aiguilles des heures et des minutes sont facettées et rehaussées de SuperLuminova pour une lisibilité optimale. Derrière sa glace saphir bombée style « glassbox » dont l’aspect rétro est également inspiré de la Heuer Carrera originale, le cadran arbore le logo Heuer et l’inscription Carrera emblématiques.

Le cadran se pare d’une sublime couleur sarcelle au traitement brossé soleillé. C’est une teinte rare dans les collections TAG Heuer, un subtil mélange de bleu et de vert, qui ajoute à la pièce un souffle créatif encore renouvelé et une audace sophistiquée. Au dos du boîtier on retrouve des touches de l’étonnante couleur sur la roue à colonne du mouvement et sur les gravures « Calibre Heuer 02 » et « Swiss Made » de la masse oscillante visible en transparence.

La TAG Heuer Carrera Green Edition Spéciale est dotée du mouvement de manufacture Calibre Heuer 02, un mouvement chronographe automatique de pointe, entièrement fabriqué en Suisse dans la manufacture TAG Heuer de Chevenez. Le mouvement est composé de 168 pièces, dont une roue à colonnes et un embrayage vertical – gages de performances chronométriques d’exception. Il offre en outre une réserve de marche impressionnate de 80 heures.

Présenté sur un bracelet en alligator noir avec une boucle déployante à deux poussoirs de sécurité, ce modèle est limité à 500 exemplaires, et gravé de la mention « SPECIAL EDITION » sur le fond de son boîtier. Modèle unisexe de diamètre 39 mm, la TAG Heuer Carrera Green attirera l’attention des amateurs de belle horlogerie grâce à son illustre héritage, ses proportions idéales, son cadran exclusif et son mouvement de haute précision. Une pièce de collection, résolument affirmée et moderne. Disponible à partir du 11 mai 2021, le chronographe sera en vente uniquement dans les boutiques TAG Heuer ainsi que sur les sites e-commerce de la marque.